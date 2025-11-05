Hongkong erlebt seit Jahren einen starken Aufschwung und wird auch für Gründer:innen immer attraktiver. Jetzt wurden zwölf deutsche Gründer:innen nach Hongkong eingeladen, um sich ein Bild von den Möglichkeiten der Stadt machen zu können. Deutschland ist seit Urzeiten eine Hochburg für Erfindungen und Unternehmertum, und sein Innovationserbe lebt auch in den Startups von heute weiter. Auf dieser Tradition aufbauend haben zwölf junge deutsche Unternehmer:innen ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.