EQS-News: Multifonds Singapore Pte Ltd / Schlagwort(e): Vertrag/Produkteinführung

Multifonds unterstützt DBS dabei, skalierbare Automatisierung und zukünftiges Wachstum in der Vermögensverwaltungsbranche der Region voranzutreiben



05.11.2025 / 09:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Multifonds ermöglicht es der Bank, traditionelle und alternative Fonds auf einer einzigen Fondsbuchhaltungsplattform zu verwalten SINGAPUR , 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Multifonds gab heute bekannt, dass DBS, die gemessen an den Vermögenswerten größte Bank Südostasiens, die Multifonds Fund Accounting Platform in Singapur, Hongkong SAR und Indonesien in Betrieb genommen hat. Die Lösung wurde innerhalb von fünfzehn Monaten von einem gemeinsamen Team von DBS und Multifonds erfolgreich implementiert. Multifonds ist eine einheitliche Fondsbuchhaltungsplattform, die traditionelle und alternative Fonds unterstützt und Funktionen wie Vermögensverwaltung, Positionsführung, Bewertung und Buchhaltung in den wichtigsten asiatischen Märkten der Bank vereint. Die vollautomatisierte Lösung ermöglicht es DBS, seine End-to-End-Prozesse zu optimieren und hohe STP-Raten zu erzielen, um die Servicequalität zu verbessern und das Kundenwachstum in den dynamischsten Märkten der Region zu unterstützen. DBS ist der erste Kunde in Asien, der die neueste Version der Multifonds-Lösung einsetzt. Dies ermöglicht es DBS, ihre betriebliche Effizienz mit dem Workflow and Exception Manager (WEM) erheblich zu steigern und den NAV-Prozess durch die Integration der Fondsbuchhaltungs- und Transferstellensysteme zu optimieren. Multifonds wurde von DBS nach einem strengen Bewertungsprozess und einem detaillierten Proof of Concept ausgewählt, der die Fähigkeit der Plattform unter Beweis stellte, die Besonderheiten jedes Marktes zu bewältigen, mit einer echten Multi-Asset-Abdeckung, einschließlich komplexer Derivate in den Bereichen Kredit, Devisen, Zinsen und Aktien, ETFs und PEs. Dies unterstützt eine Vielzahl von Fondsstrukturen und -anforderungen, wie beispielsweise eine erweiterte PL-Zuweisung pro Anteilsklasse oder eine Master-Segmentstruktur mit Gebührenrabatten. Darüber hinaus leistet Multifonds in Zusammenarbeit mit DBS einen aktiven Beitrag zur Entwicklung von Regulierungsberichten, die auf den dynamischen indonesischen Markt zugeschnitten sind, und trägt so dazu bei, dass diese Berichte aktuell bleiben und den neuesten regulatorischen Änderungen entsprechen. Diese Erkenntnisse unterstützen die Bank und ihre Kunden dabei, mit den Entwicklungen im Finanzbereich Schritt zu halten. Oded Weiss, Geschäftsführer von Multifonds, kommentierte:

"Wir freuen uns sehr, als Fondsbuchhaltungsplattform für eine so renommierte und weltweit führende Bank ausgewählt worden zu sein. DBS hat sich einen weltweiten Ruf im Bereich Fondsdienstleistungen erworben, und die moderne Technologieplattform von Multifonds wird der Bank dabei helfen, hochflexible und kundenorientierte Lösungen mit unübertroffener Skalierbarkeit und Effizienz anzubieten. Multifonds freut sich darauf, die Partnerschaft mit DBS Securities Services fortzusetzen, die technologischen Fähigkeiten der Bank zu stärken und neue Funktionen zu entwickeln, um den Anforderungen anderer Märkte in Asien gerecht zu werden." Informationen zu Multifonds:

Multifonds ist eine einheitliche, globale Plattform, die die Fondsbuchhaltung, die Betreuung von Anlegern und die Überwachung des Nettoinventarwerts sowohl für traditionelle als auch für alternative Fonds unterstützt. Besuchen Sie die Website: www.multifonds.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811721/Multifonds_and_DBS_logos.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/multifonds-unterstutzt-dbs-dabei-skalierbare-automatisierung-und-zukunftiges-wachstum-in-der-vermogensverwaltungsbranche-der-region-voranzutreiben-302605315.html



05.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News