WKN: 880105 | ISIN: SG1L01001701 | Ticker-Symbol: DEVL
Tradegate
05.11.25 | 08:59
35,790 Euro
+0,85 % +0,300
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Singapur
FTSE/ASEAN 40
1-Jahres-Chart
DBS GROUP HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
DBS GROUP HOLDINGS LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
35,52035,81010:49
35,51035,87010:44
DBS GROUP HOLDINGS LTD Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
DBS GROUP HOLDINGS LTD35,790+0,85 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.