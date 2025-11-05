EQS-News: Multifonds Singapore Pte Ltd
/ Schlagwort(e): Vertrag/Produkteinführung
Multifonds ermöglicht es der Bank, traditionelle und alternative Fonds auf einer einzigen Fondsbuchhaltungsplattform zu verwalten
SINGAPUR , 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Multifonds gab heute bekannt, dass DBS, die gemessen an den Vermögenswerten größte Bank Südostasiens, die Multifonds Fund Accounting Platform in Singapur, Hongkong SAR und Indonesien in Betrieb genommen hat. Die Lösung wurde innerhalb von fünfzehn Monaten von einem gemeinsamen Team von DBS und Multifonds erfolgreich implementiert.
Multifonds ist eine einheitliche Fondsbuchhaltungsplattform, die traditionelle und alternative Fonds unterstützt und Funktionen wie Vermögensverwaltung, Positionsführung, Bewertung und Buchhaltung in den wichtigsten asiatischen Märkten der Bank vereint. Die vollautomatisierte Lösung ermöglicht es DBS, seine End-to-End-Prozesse zu optimieren und hohe STP-Raten zu erzielen, um die Servicequalität zu verbessern und das Kundenwachstum in den dynamischsten Märkten der Region zu unterstützen.
DBS ist der erste Kunde in Asien, der die neueste Version der Multifonds-Lösung einsetzt. Dies ermöglicht es DBS, ihre betriebliche Effizienz mit dem Workflow and Exception Manager (WEM) erheblich zu steigern und den NAV-Prozess durch die Integration der Fondsbuchhaltungs- und Transferstellensysteme zu optimieren.
Multifonds wurde von DBS nach einem strengen Bewertungsprozess und einem detaillierten Proof of Concept ausgewählt, der die Fähigkeit der Plattform unter Beweis stellte, die Besonderheiten jedes Marktes zu bewältigen, mit einer echten Multi-Asset-Abdeckung, einschließlich komplexer Derivate in den Bereichen Kredit, Devisen, Zinsen und Aktien, ETFs und PEs. Dies unterstützt eine Vielzahl von Fondsstrukturen und -anforderungen, wie beispielsweise eine erweiterte PL-Zuweisung pro Anteilsklasse oder eine Master-Segmentstruktur mit Gebührenrabatten.
Darüber hinaus leistet Multifonds in Zusammenarbeit mit DBS einen aktiven Beitrag zur Entwicklung von Regulierungsberichten, die auf den dynamischen indonesischen Markt zugeschnitten sind, und trägt so dazu bei, dass diese Berichte aktuell bleiben und den neuesten regulatorischen Änderungen entsprechen. Diese Erkenntnisse unterstützen die Bank und ihre Kunden dabei, mit den Entwicklungen im Finanzbereich Schritt zu halten.
Oded Weiss, Geschäftsführer von Multifonds, kommentierte:
Informationen zu Multifonds:
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2811721/Multifonds_and_DBS_logos.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/multifonds-unterstutzt-dbs-dabei-skalierbare-automatisierung-und-zukunftiges-wachstum-in-der-vermogensverwaltungsbranche-der-region-voranzutreiben-302605315.html
05.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2224196 05.11.2025 CET/CEST