Toyota hebt trotz Zollbelastung seine Jahresprognose an. Der Quartalsgewinn fällt um 28 Prozent, die Umsätze steigen um 8 Prozent, der Absatz bleibt weltweit stark.Toyota hat nach Informationen von CNBC die Halbjahresergebnisse - von April bis September - veröffentlicht und seine Jahresgewinnprognose angehoben. Zuvor hat das Handelsabkommen Japans mit Präsident Trump ein Worst-Case-Szenario für Zölle und Autoteile abgewendet. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr, das im März 2026 endet, mit einem operativen Ergebnis von 22 Milliarden US-Dollar. Das Ergebnis liegt unter den Analystenschätzungen von 26,13 Milliarden US-Dollar, aber über der vorherigen Prognose von 21,44 Milliarden …