Hamburg (ots) -Die Mobil Krankenkasse hat ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2024 veröffentlicht. Zeitgleich erscheint der aktuelle Transparenzbericht, der erneut umfassende Einblicke in zentrale Kennzahlen und Entwicklungen bietet. Zusätzlich wird das Berichtswesen durch einen umfassenden Nachhaltigkeitsbericht ergänzt, der ausgewählte Aktivitäten in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung darstellt.Mit Transparenz, Verantwortung und Nähe möchte die Mobil Krankenkasse Vertrauen stärken. Ziel ist es, Versicherte in die Lage zu versetzen, ihre Gesundheitsentscheidungen informiert und selbstbestimmt zu treffen. So gibt der Geschäftsbericht (https://mobil-krankenkasse.de/unternehmen/bank-und-finanzdaten.htmlanchor-id-45d1) Auskunft über die finanzielle Stabilität sowie die Leistungsfähigkeit der Kasse im vergangenen Jahr. Ergänzend stellt der Transparenzbericht zentrale Zahlen zu Finanzen, Leistungen, Digitalisierung, Kundenservice und Widerspruchsverfahren bereit. "Transparenz ist für uns kein Selbstzweck, sondern Ausdruck unseres Verständnisses von Verantwortung gegenüber unseren Versicherten und der Gesellschaft", sagt Mario Heise, Vorstand der Mobil Krankenkasse. "Mit unseren Berichten zeigen wir auf, wie wir Leistungen sichern, digitale Versorgung ausbauen und gleichzeitig unsere Prozesse nachhaltig gestalten."Im Transparenzbericht (https://mobil-krankenkasse.de/unternehmen/bank-und-finanzdaten.htmlanchor-id-45d1) 2024 wird unter anderem deutlich, wie die Mobil Krankenkasse ihre Versicherten beim Zugang zu digitalen Angeboten unterstützt. Dazu zählt neben einer benutzerfreundlichen App auch die gezielte Aufklärungsarbeit zu digitalen Gesundheitsanwendungen. "Digitale Gesundheitskompetenz ist ein entscheidender Schlüssel für die Versorgung der Zukunft. Unser Anspruch ist es, Versicherte unabhängig von Alter oder digitaler Vorerfahrung mitzunehmen - durch klare Informationen, intuitive Angebote und individuelle Unterstützung", so Heise weiter. Auf den Bericht im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) 2023 aufbauend, fasst der jetzt erstmals veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht (https://mobil-krankenkasse.de/unternehmen/mobil-krankenkasse-nachhaltig-gesund.html) alle zentralen Maßnahmen zur Förderung ressourcenschonender Arbeitsabläufe, zur Schaffung eines gesunden Arbeitsumfelds sowie zu Maßnahmen zum Erhalt der Gesundheit der Versicherten zusammen und unterstreicht das Engagement der Mobil Krankenkasse, nachhaltige Strukturen im Gesundheitswesen aktiv mitzugestalten.Die Mobil Krankenkasse auf einen Blick: Die seit 1952 bestehende Mobil Krankenkasse gehört zu den Top 20 der größten Krankenkassen im System der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland. Mit einem umfassenden Service- und Leistungsangebot unterstützt sie ihre Versicherten dabei, nachhaltig gesund zu bleiben oder wieder gesund zu werden. Eine persönliche Beratung erhalten Versicherte in den Geschäftsstellen Celle, Hamburg, München und Neu-Isenburg. Weitere Informationen finden Sie unter mobil-krankenkasse.de.Pressekontakt:Mobil KrankenkassePressestelleConstanze KwastTelefon: 040 3002-870E-Mail: pressestelle@mobil-krankenkasse.deOriginal-Content von: Mobil Krankenkasse, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53836/6151753