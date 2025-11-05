Audio-Spielbühne für interaktive Hörabenteuer für Kinder ab drei

OSLO, Norwegen, Nov. 05, 2025

Interaktive Bühne statt passives Abspielgerät

Qubitunes ist eine Spielbühne aus Holz, auf der Kinder das Geschehen selbst steuern: Sie setzen Figuren auf vier Zonen, die unterschiedlich reagieren und so tausende Klang- und Story-Kombinationen ermöglichen. Qubitunes kann allein oder in der Gruppe bespielt werden. Es gibt Spiele in fünf Hauptkategorien: Spielplatz, Geschichten, Gaming, Musik und Lernen. Anders als bei herkömmlichen Audio-Playern entsteht ein aktives, kreatives Spielerlebnis.

Ausgezeichnet auf der Nürnberger Spiewarenmesse

Qubitunes wurde auf der diesjährigen Spielwarenmesse Nürnberg mit dem ToyAward (Kategorie "Startup") ausgezeichnet. "Wir sehen den Preis als Anerkennung für eine neue Art des fantasievollen Spielens", sagt Yusuf Beyaz, CEO von Qubs. "Mit den interaktiven Qubitunes-Games können Eltern ihre Kinder guten Gewissens stundenlang spielen lassen. Solange sie in Qubitunes-Abenteuer eintauchen, bleiben Handy, Tablet und TV aus."

So funktioniert's

Ein Spielmodul wird in die Bühne gesteckt, schon erwacht Qubitunes zum Leben. Kinder platzieren die Holzfiguren und entdecken Musik, Klänge und Geschichten: Sie erkunden die Klangwelt eines Bauernhofs, spielen DJ, dirigieren ein Orchester oder bewegen sich durch interaktive Geschichten. Es entstehen immer neue Hörabenteuer - ein auditives und haptisches Erlebnis, das Geschicklichkeit und Fantasie fördert. Das Ganze funktioniert wie von Zauberhand mit RFID (dieselbe Technologie wie beim Chip auf der Bankkarte). Qubitunes wird über USB-C aufgeladen und bietet satten Stereoklang. Der Kopfhöreranschluss ermöglicht leises Spielen zuhause und unterwegs.

Nachhaltig gefertigt, langlebig gedacht

Die Spielbühne besteht aus FSC-zertifiziertem Ahornholz, Spielmodule und Spielsteine aus Buchenholz. Qubitunes ist robust und auf Langlebigkeit ausgelegt - es soll Kinder über Jahre begleiten. Über WLAN-Updates bleibt das System aktuell und neue Spielsets erweitern das Angebot fortlaufend.

Spiele zum Start

Aktuell sind erhältlich: Hello (im Lieferumfang enthalten), Die Jamming Tour Band, Sounds of the Farm, Sampler Yo!, Die Groblies, Bernard's Kitchen, Little Maestro und Matty Matic. Erweiterungen gibt es für Sounds of the Farm, Little Maestro und Die Jamming Tour Band. Figuren, Klänge und Handlungsstränge lassen sich frei kombinieren, um unzählige Abenteuer zu erleben.

Preise und Verfügbarkeit

Die Qubitunes-Spielbühne mit dem Einführungsspiel "Hello" ist zum Preis von 119,99 € erhältlich auf www.qubs.toys. Weitere Spielsets sind separat verfügbar.

Über die Qubs

Qubs lädt Kinder dazu ein, die Welt intuitiv und spielerisch zu entdecken - mit pädagogisch wertvollem, elektronischem Holzspielzeug zum Anfassen, das ohne Bildschirm auskommt und die nächste Generation von Erfinderinnen und Erfindern inspiriert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Oslo und arbeitet mit Handels- und Vertriebspartnern in Europa und den USA zusammen. Mehr unter www.qubs.toys.

Bildmaterial: https://qubs.toys/de-de/press

Social Media: Instagram @qubs_toys · TikTok @qubs.toys · Facebook @qubstoys · LinkedIn /company/qubstoys

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f98fee85-3140-44bc-9998-a4641be9dd52

Pressekontakt Deutschland Thomas Konrad, PR for Tech hello@pr-for-tech.com · +49 163 2770913