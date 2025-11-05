EQS-News: Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Auftragseingänge

Vossloh liefert Weichen für das italienische Bahnnetz



05.11.2025 / 09:45 CET/CEST

Vossloh liefert Weichen für das italienische Bahnnetz Rahmenverträge mit RFI im Wert von über 100 Millionen Euro Werdohl, 5. November 2025. Vossloh hat mit dem italienischen Bahnnetzbetreiber Rete Ferroviaria Italiana (RFI) einen mehrjährigen Rahmenvertrag über die Lieferung von Weichen für bestehende Hochgeschwindigkeitsstrecken in Italien unterzeichnet. Der Vertrag hat eine Laufzeit von sechs Jahren. Weitere Vereinbarungen betreffen die Lieferung von Mangan-Herzstücken und weiteren Komponenten für Weichen. Das Gesamtvolumen der Verträge beläuft sich auf über 100 Millionen Euro. Die ersten Weichen sollen 2025 ausgeliefert werden. Die FS-Gruppe (Ferrovie dello Stato Italiane), zu der RFI gehört, investiert massiv in den Ausbau und die Instandhaltung des italienischen Hochgeschwindigkeitsnetzes. Ziel ist es, die Kapazität, Pünktlichkeit und das Kundenerlebnis zu verbessern. Italien verfügt bereits über mehr als 1.000 Kilometer Hochgeschwindigkeitsstrecken innerhalb eines Netzes von rund 16.900 Kilometern und plant neue Verbindungen, beispielsweise von Salerno nach Reggio Calabria als strategischen Nord-Süd-Korridor. "Hochleistungsweichen sind eine Schlüsselkomponente für einen sicheren und zuverlässigen Hochgeschwindigkeitsverkehr", sagt Oliver Schuster, Vorstandsvorsitzender der Vossloh AG. "Wir sind stolz, dass RFI uns erneut das Vertrauen schenkt und wir zu diesem zukunftsweisenden Projekt beitragen können." Kontaktdaten für die Medien:

Ivo Banek

E-Mail: Presse@vossloh.com Kontaktdaten für Investoren:

Dr. Daniel Gavranovic

E-Mail: Investor.relations@vossloh.com Telefon: +49 (0) 23 92 / 52-609 Über Vossloh: Vossloh ist ein weltweit agierender Technologiekonzern, der seit 140 Jahren für Qualität, Sicherheit, Kundenorientierung, Zuverlässigkeit und Innovationskraft steht. Mit seinem umfassenden Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um den Fahrweg Schiene zählt Vossloh zu den Weltmarktführern in diesem Bereich. Vossloh bietet ein einzigartig breites Leistungsspektrum unter einem Dach an: Schienenbefestigungssysteme, Betonschwellen, Weichensysteme und Kreuzungen sowie innovative und zunehmend digitalbasierte Dienstleistungen für den gesamten Lebenszyklus von Schienen und Weichen. Vossloh nutzt das systemische Fahrwegverständnis, um das zentrale Kundenbedürfnis "Verfügbarkeit des Fahrwegs Schiene" zu adressieren. Vossloh Produkte und Services sind in mehr als 100 Ländern im Einsatz. Mit etwa 80 Konzerngesellschaften in knapp 30 Ländern und über 40 Produktionsstandorten ist Vossloh weltweit vor Ort aktiv. Vossloh bekennt sich zu einer nachhaltigen Unternehmensführung und zum Klimaschutz und leistet mit seinen Produkten und Dienstleistungen einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Mobilität von Menschen und Gütern. Die Konzernaktivitäten sind in den drei Geschäftsbereichen Core Components, Customized Modules und Lifecycle Solutions gegliedert. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Vossloh mit etwa 4.200 Mitarbeitenden einen Umsatz von 1.209,6 Mio.€.



