Nach den vorläufigen Zahlen der Bundesstatistiker fuhren die deutschen Verarbeiter im September 1,1 % mehr Neu-Bestellungen ein als im Vormonat, verloren dagegen im Vergleich zum Vorjahresmonat 4,3 % der Orders. Ohne Großaufträge kamen ein Plus von 1,9 % gegenüber dem August heraus. Da wir gerade bei Groß-Bestellungen sind: Ebenfalls im August hatten die Hersteller von Metallerzeugnissen mehrere dieser Orders erhalten. Was prompt im September zu Buche schlug: Die Branche weist nun ein Auftrags-Minus von 19 % aus. Dagegen freuen sich die Produzenten von elektrischen Ausrüstungen über 9,5 % mehr neue Bestellungen (im Vergleich zum Vormonat), außerdem der Sonstige Fahrzeugbau (+7,5 %) und sogar die Automobil-Bauer (+3,5 %).
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
Annerose Winkler
Der Deutsche Unternehmerbrief
www.bernecker.info
Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!
© 2025 Bernecker Börsenbriefe