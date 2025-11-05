Nach den vorläufigen Zahlen der Bundesstatistiker fuhren die deutschen Verarbeiter im September 1,1 % mehr Neu-Bestellungen ein als im Vormonat, verloren dagegen im Vergleich zum Vorjahresmonat 4,3 % der Orders. Ohne Großaufträge kamen ein Plus von 1,9 % gegenüber dem August heraus. Da wir gerade bei Groß-Bestellungen sind: Ebenfalls im August hatten die Hersteller von Metallerzeugnissen mehrere dieser Orders erhalten. Was prompt im September zu Buche schlug: Die Branche weist nun ein Auftrags-Minus von 19 % aus. Dagegen freuen sich die Produzenten von elektrischen Ausrüstungen über 9,5 % mehr neue Bestellungen (im Vergleich zum Vormonat), außerdem der Sonstige Fahrzeugbau (+7,5 %) und sogar die Automobil-Bauer (+3,5 %).



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



Publikationen der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH lesen Sie unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf!





© 2025 Bernecker Börsenbriefe