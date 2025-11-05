Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 05.11.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
SuperBuzz explodiert um 20% nach Mega-Deal mit NASDAQ-Werberiesen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A0X9EJ | ISIN: AT0000A0E9W5 | Ticker-Symbol: KTN
Xetra
05.11.25 | 10:36
21,960 Euro
+3,68 % +0,780
Branche
Hardware
Aktienmarkt
Prime Standard
SDAX
TecDAX
1-Jahres-Chart
KONTRON AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
KONTRON AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
21,92021,98011:03
21,94021,98011:03
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
KONTRON
KONTRON AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
KONTRON AG21,960+3,68 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.