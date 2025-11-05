Die MHP Hotel AG hat die Übernahme des 310-Zimmer-Hotels Savoyen Wien angekündigt, eines bedeutenden Konferenzhotels in der Nähe des Schlosses Belvedere. Der Betrieb wird Anfang 2027 übertragen, und nach einer Renovierung wird das Hotel unter der Marke Sheraton rebranded. Diese Akquisition fügt ein wichtiges Flaggschiffobjekt an einem erstklassigen Standort in Wien hinzu und stellt einen entscheidenden Meilenstein in der DACH-Expansion von MHP dar. Zudem stärkt sie die strategische Partnerschaft mit Marriott. Wir erwarten im Übertragungsjahr ein Umsatzvolumen von etwa 16 Mio. EUR und einen EBITDA-Break-even, wobei das Objekt bis 2030 sein volles Potenzial von rund 28 Mio. EUR Umsatz und einer EBITDA-Marge im hohen einstelligen Bereich erreichen sollte (Schätzung mwb). Angesichts der verbesserten Wachstumsprognosen bestätigen wir unsere BUY-Empfehlung und erhöhen das Kursziel auf 3,30 EUR (von 3,20 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/mhp-hotel-ag





© 2025 mwb research