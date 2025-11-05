Warum wir uns nicht konzentrieren können, wenn wir nicht geschlafen haben, und wie die Technologie des induktiven Ladens einzuordnen ist, erfahrt ihr in der neuen Podcast-Folge. Dazu der Medientipp: "Profiler im Museum". Es ist eine leicht vorstellbare Analogie: Unser Gehirn arbeitet wie ein Geschirrspüler und schmeißt nachts ein Reinigungsprogramm an, um Abfallstoffe aus dem System zu schwemmen. Statt Spültabs erledigt die Reinigung Gehirnflüssigkeit, ...

