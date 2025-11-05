EQS-News: Phygital International / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Counter-Strike 2, Dota 2, Fortnite, Fatal Fury: City of Wolves, UFL und weitere Spiele stehen im Mittelpunkt der Games of the Future 2025.



Die ersten wichtigen Titel für das diesjährige Phygital-Sports-Spektakel, das vom 18. bis 23. Dezember in Abu Dhabi stattfindet, wurden bekannt gegeben. DUBAI, VAE, 5. November 2025 /PRNewswire/ -- Phygital International (PI), der exklusive Rechteinhaber und Verwalter der Games of the Future (GOTF), gibt heute die Blockbuster-Titel bekannt, die Teil der Games of the Future 2025 in Abu Dhabi vom 18. bis 23. Dezember sein werden, und verstärkt damit die Dynamik der neuesten Entwicklung im Spielebereich. Die Games of the Future 2025 vereinen die Geschwindigkeit und Kraft des traditionellen Sports mit dem Können und der Dramatik des E-Sports und präsentieren damit den Gipfel des Phygital Wettbewerbs. Sportler und Fans werden ein einzigartiges Format erleben, das in 11 Disziplinen reale Herausforderungen mit einigen der bekanntesten Videospiele der Welt verbindet. Counter-Strike 2, der legendäre taktische Shooter, wird der Mittelpunkt des Phygital Shooter Wettbewerbs sein, bei dem Präzision, Strategie und Teamwork der Spieler unter großem Druck getestet werden. Als weltweite Legende des Wettkampf-Gamings wird Counter-Strike 2 mit seiner charakteristischen Intensität und seinem Erbe rasanten Action die digitale Bühne des Turniers zum Kochen bringen. Außerdem wird Dota 2, die legendäre Multiplayer-Online-Battle-Arena, Teams im MOBAPC-Wettbewerb herausfordern, ihre taktischen Fähigkeiten und ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis zu stellen und zu zeigen, warum es nach wie vor einer der beständigsten und angesehensten E-Sport-Titel aller Zeiten ist. Das weltweit beliebte Spiel Fortnite mit seiner riesigen globalen Community und seinem kulturprägenden Einfluss wird die Battle-Royale-Disziplin anführen. Die dynamische Mischung aus Überleben und hochintensiver Action sorgt dafür, dass Battle Royale für spannende Dramatik sorgt, bei der nur ein Club übrig bleibt und die Krone erringen wird. Fatal Fury: City of the Wolves, eines der traditionsreichsten Franchises in der Geschichte der Kampfspiele, wird eine ganz neue Art von Spektakel bieten, bei dem Präzision, Reflexe und taktisches Geschick kombiniert werden, um den ultimativen Champion während der digitalen Phase des Phygital Fighting Wettbewerbs zu ermitteln. Neben diesen Spitzentiteln wird beim diesjährigen Phygital Football Wettbewerb bei den Games of the Future auch das hochgradig intensive Fußballspiel der nächsten Generation von UFL zu sehen sein. Die Disziplin Phygital Basketball wird von 3on3 Freestyle angeführt, die mit ihrem Markenzeichen, dem Streetstyle-Flair und rasanten Spiel, für zusätzliche Spannung sorgen. Zusammen werden diese dynamischen Disziplinen virtuelles Gameplay mit realen Aktionen verbinden, wobei die Sportler nahtlos zwischen digitalen Spielen und Herausforderungen auf dem Spielfeld wechseln und so ein rasantes Spektakel aus Geschicklichkeit, Strategie und Teamwork bieten, das den Wettkampf im phygitalen Zeitalter neu definiert. "Die Teilnahme dieser legendären Titel an den Games of the Future 2025 ist ein entscheidender Moment sowohl für die Gaming-Branche als auch für den Sport", sagte Nis Hatt, Geschäftsführer von Phygital International. "Hier trifft Spitzensport auf die Kreativität und Energie des Wettkampfspielens, um etwas wirklich Außergewöhnliches zu schaffen und zu zeigen, dass Phygital Sport nicht nur das nächste Kapitel ist, sondern die Zukunft des globalen Wettbewerbs." Durch die Kombination einiger der bekanntesten und weltweit anerkannten Videospiele mit der Energie von sportlichen Herausforderungen wird GOTF 2025 ein unvergleichliches Sportspektakel bieten. Das weltweit führende Phygital Sports Tournament findet vom 18. bis 23. Dezember im Abu Dhabi National Exhibition Centre (ADNEC) statt und vereint die weltbesten Phygital Athletes zu sechs Tagen voller Wettkämpfe, Innovationen und Unterhaltung. Neben den Turnieren erwarten die Fans immersive VR-Erlebnisse, modernste Sporttechnologie, kulturelle Darbietungen und interaktive Fanzonen, die die Verschmelzung der physischen und digitalen Welt feiern und ein unvergessliches Erlebnis schaffen. Informationen zu Phygital International (PI): Phygital International ist der weltweite Organisator von Phygital Sports und konzentriert sich auf die Innovation und Neudefinition des Sports. Es ist der Verwalter und Rechteinhaber der Games of the Future und überwacht das Bewerbungsverfahren für jede Gastgeberstadt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://Phygitalinternational.com oder kontaktieren Sie phygital@marylebonecommunications.com Informationen zu den Games of the Future (GOTF): Die Games of the Future sind eine jährlich stattfindende internationale Veranstaltung, bei der die Welten des physischen sowie digitalen Sports miteinander verschmelzen und die den Höhepunkt des Phygital Sports darstellt. Das Turnier bringt die nächste Generation Phygital Sporting Heroes aus aller Welt zusammen, um sich in verschiedenen Phygital-Disziplinen und -Herausforderungen zu messen. Die Games of the Future 2025 werden in Abu Dhabi stattfinden, während die Games of the Future 2026 in Astana ausgetragen werden. Weitere Informationen finden Sie auf: https://gofuture.games/ Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2812810/Phygital_1.jpg

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2812811/Phygital_2.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2730393/5600170/logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/counter-strike-2-dota-2-fortnite-fatal-fury-city-of-wolves-ufl-und-weitere-spiele-stehen-im-mittelpunkt-der-games-of-the-future-2025-302605368.html



