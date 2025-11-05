München (ots) -- Der 21-jährige Bank-Azubi Jonas Groth aus der Nähe von Hamburg hat eine Luxusvilla im Wert von 2,8 Millionen Euro in der Nähe des Starnberger Sees gewonnen - plus 100.000 EUR in bar.- Der freiwillige Feuerwehrmann erlebte über Nacht eine komplette Lebensveränderung - vom bescheidenen Zuhause im Norden zur Alpenvilla im Süden.- "Ich wohne noch bei meinen Eltern - aber jetzt können meine Eltern bei mir wohnen", sagt Jonas lachend.- Die Omaze Millionen Euro Haus Lotterie sammelte dabei 1.005.000 EUR für die Partnerorganisation Plan International Deutschland.Vom Bankschalter zum VillenbesitzerDer 21-jährige Jonas Groth, Bank-Azubi und ehrenamtlicher Feuerwehrmann, ist nun stolzer Eigentümer einer modernen Alpenvilla im Wert von 2,8 Millionen Euro nahe des Starnberger Sees - zusätzlich erhielt er 100.000 EUR in bar.Sein neues Zuhause kommt hypothekenfrei, alle Nebenkosten und Gebühren sind bereits gedeckt. Das Preisgeld soll Jonas helfen, sich einzuleben - egal, ob er die Villa selbst bezieht, sie vermietet oder verkauft und damit zum Multimillionär wird.Entscheidet er sich fürs Behalten, decken die 100.000 EUR bequem laufende Kosten über viele Jahre. Bei Vermietung, so schätzen Makler, könnte die Villa bis zu 6.000 EUR monatlich einbringen.Die Ziehung brachte zudem über eine Million Euro für den guten Zweck: Plan International Deutschland unterstützt damit Kinder weltweit mit Bildung, Schutz und Zukunftsperspektiven.Jonas, der mit seinen Eltern und seinem jüngeren Bruder zusammenlebt, nahm an der Omaze-Verlosung teil, nachdem er sie auf Instagram entdeckt hatte."Ich dachte, ich hätte vielleicht 10.000 EUR gewonnen - aber stattdessen eine Millionen-Villa in den Alpen plus 100.000 EUR! Meine Familie war völlig sprachlos!""Ich wollte eigentlich nur 10.000 EUR gewinnen""Ich habe mitgemacht, weil ich dachte, es geht um 10.000 EUR in bar - das hätte ich für einen Familien-Skiurlaub in den Alpen genutzt. Jetzt können wir diesen Urlaub machen - aber wir wohnen in unserer eigenen Villa!", erzählt Jonas."Genau in dieser Gegend wollten wir eigentlich Urlaub machen - und jetzt besitze ich hier ein Haus. Es ist einfach unglaublich!"Als Jonas am Küchentisch beiläufig erwähnte, dass er dreimal Lose für je 25 Euro gekauft habe, reagierte niemand besonders. Doch als das Omaze-Team ihm die Nachricht überbrachte, waren seine Mutter und sein Bruder völlig sprachlos."Ich habe noch nie etwas gewonnen - nicht einmal bei einer Tombola", sagt Jonas. "Ich wohne noch bei meinen Eltern, aber jetzt können meine Eltern bei mir wohnen!"Begeisterung im DorfJonas' Gewinn hat in seiner Heimatgemeinde schnell die Runde gemacht. Freunde und Nachbarn gratulierten herzlich."Ich glaube, die Leute freuen sich, dass jemand aus einem so kleinen Ort so eine Chance bekommt", sagt er. "Es zeigt, dass unglaubliche Dinge wirklich passieren können."Trotz seines plötzlichen Reichtums bleibt Jonas auf dem Boden:"Am Ende des Tages bin ich derselbe Mensch - ich wohne noch zu Hause, arbeite weiter in der Bank und helfe bei der Feuerwehr. Nur dass wir jetzt dieses unglaubliche Haus in Bayern haben, wo wir Erinnerungen schaffen können. Es fühlt sich nicht nur wie mein Gewinn an, sondern wie etwas, das wir alle teilen.""Ich kann mir vorstellen, die Winter auf den Pisten zu verbringen, die Sommer an den Seen - einfach das Leben in den Alpen zu genießen."Ein Lebenstraum wird wahrFür Jonas und seine Familie ist der Gewinn besonders bedeutungsvoll. Seit seiner Kindheit besuchen sie regelmäßig die Gegend um den Starnberger See - seit über 16 Jahren."Jedes Mal haben wir Grundstücke angeschaut und gesagt: Vielleicht bauen wir hier irgendwann mal etwas Kleines", erinnert sich Jonas. "Es war immer nur ein Traum. Jetzt ist er Wirklichkeit geworden - und zwar schöner, als wir je dachten."Er ergänzt: "Ich freue mich auch, dass durch die Verlosung so viel Geld für Plan International Deutschland gesammelt wurde. Selbst wenn ich nicht gewonnen hätte, wäre es für einen guten Zweck gewesen."Eine spektakuläre Villa in den AlpenDie moderne Villa, südlich von München und in der Nähe des Starnberger Sees gelegen, vereint zeitlose Eleganz mit der atemberaubenden Naturkulisse der Alpen.Rund 400 Quadratmeter Wohn- und Nutzfläche bieten sechs großzügige Räume. Zwei getrennte Schlaftrakte verfügen über jeweils ein eigenes Bad und Ankleidezimmer - ideal für Familie und Gäste.Im Mittelpunkt steht ein offener Wohn- und Küchenbereich mit bodentiefen Panoramafenstern und Blick auf die Alpen. Ein Design-Kamin sorgt für gemütliche Abende.Im Dachstudio bieten sich unverbaute Ausblicke auf die Berge - ein perfekter Ort zum Arbeiten, Entspannen oder Kreativsein.Ein Wellness- und Fitnessbereich mit Bio-Sauna, Spa-Zone und Gym rundet das Haus ab. Selbst praktische Details wie eine Hundedusche im Hauswirtschaftsraum sind vorhanden.Nachhaltigkeit trifft Luxus: Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher, Smart-Home-System und Wärmepumpe garantieren modernen, umweltfreundlichen Wohnkomfort. Eine Doppelgarage mit Wallbox macht das Haus fit für E-Mobilität.Das Haus wird schuldenfrei übergeben, inklusive 100.000 EUR Startkapital - ob zum Einziehen, Vermieten oder Verkaufen.Gutes tun und Leben verändernNeben Jonas' Millionengewinn hat die Omaze-Lotterie auch wichtige Spenden für den guten Zweck gesammelt.Petra Berner, Vorstandsvorsitzende von Plan International Deutschland, erklärt:"Über eine Million Euro sind für Plan International zusammengekommen - dafür sagen wir von Herzen Danke. Mit diesen Mitteln werden wir schon bald ein neues, innovatives Projekt zur Stärkung der mentalen Gesundheit von Kindern und Jugendlichen in Deutschland starten. Es bietet ihnen eine sichere und vertrauensvolle Anlaufstelle bei Problemen und kann sie nachhaltig unterstützen."Matt Pohlson, CEO und Gründer von Omaze, ergänzt:"Wir freuen uns riesig für Jonas und seine Familie - und sind stolz, dass diese Kampagne die wichtige Arbeit von Plan International unterstützt. Diese Villa in Bayern zeigt perfekt, wie Omaze außergewöhnliche Preise mit außergewöhnlicher Wirkung verbindet.