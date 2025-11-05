NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen auf "Overweight" belassen. Margen und Barmittelzuflüsse des Herstellers von Windkraftanlagen seien stark gewesen, schrieb Akash Gupta am Mittwoch. Er hob zudem die Aktienrückkäufe hervor./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DK0061539921
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:19 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DK0061539921
© 2025 dpa-AFX-Analyser