© Foto: Koji Ito - Yomiuri Shimbun

Der Nikkei erlebt einen abrupten Rückschlag: Nach der jüngsten Rekordrallye verliert Japans Leitindex zeitweise fast 5 Prozent. Anleger fürchten nun eine Trendwende - und blicken gespannt auf die Bank of Japan.Der japanische Aktienmarkt hat am Mittwoch einen kräftigen Dämpfer erlitten. Der Nikkei 225 fiel im Tagesverlauf zeitweise um fast fünf Prozent auf 49.073 Punkte, bevor er zum Börsenschluss um 15 Uhr Ortszeit mit einem Minus von 1284,93 Zählern beziehungsweise 2,5 Prozent bei 50212,27 Punkten aus dem Handel ging. Damit setzte der japanische Leitindex seine Rekordrallye vorerst aus. Seit Anfang Oktober hatte der Nikkei eine beeindruckende Aufwärtsbewegung hingelegt, die durch den …