Die Immobilie behalten und von den Mieteinnahmen profitieren oder doch lieber verkaufen? Laut einer Umfrage haben jüngere und ältere Eigentümer hier abweichende Präferenzen. Zudem gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land. Was einen Verkauf angeht, sind Jüngere optimistischer. Die eigene Immobilie vermieten oder sich davon trennen und das Kapital anderweitig nutzen? Bei der Antwort auf diese Fragen ergeben sich deutliche Unterschiede je nach Alter und Region, wie eine Analyse im Auftrag von ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.