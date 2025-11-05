Die Immobilie behalten und von den Mieteinnahmen profitieren oder doch lieber verkaufen? Laut einer Umfrage haben jüngere und ältere Eigentümer hier abweichende Präferenzen. Zudem gibt es Unterschiede zwischen Stadt und Land. Was einen Verkauf angeht, sind Jüngere optimistischer. Die eigene Immobilie vermieten oder sich davon trennen und das Kapital anderweitig nutzen? Bei der Antwort auf diese Fragen ergeben sich deutliche Unterschiede je nach Alter und Region, wie eine Analyse im Auftrag von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 AssCompact