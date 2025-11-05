EQS-News: GBC AG / Schlagwort(e): Konferenz/Sonstiges

Weiteres Unternehmen bestätigt Teilnahme an der 40. MKK am 12. & 13. November 2025 / Anmeldung bis 6. November möglich



05.11.2025 / 10:30 CET/CEST

Die 40. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz findet vom 12. bis 13. November 2025 im The Charles Hotel - Rocco Forte in München statt.



Wir freuen uns, folgende weitere Gesellschaft begrüßen zu dürfen:

NCTE AG (ISIN: DE000A0LEZB2) Präsentation am 12. November von 17:05 - 17:40 Uhr



Anmeldung zur MKK:

Die Anmeldung für die Konferenz und die Zusatzveranstaltungen ist bis spätestens morgen, den 06. November unter www.mkk-konferenz.de möglich.



Bitte beachten Sie die Änderungen im Programm:

?? https://mkk-konferenz.de/programm-mkk/



Wir freuen uns auf die Teilnahme in München!



Herzliche Grüße



Jörg Grunwald

Vorstand



Kontakt für allgemeine Rückfragen:

Marita Conzelmann & Kristina Heinzelbecker

GBC AG - Eventmanagement

Tel.: +49 821 241133-44/49

Mobil: +49 176 151434-44/31

Mail: konferenz@gbc-ag.de



SAVE THE DATE 2026



41. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 22./23. April 2026

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München



42. MKK - Münchner Kapitalmarkt Konferenz am 11./12. November 2026

The Charles Hotel - Rocco Forte Hotels - München





