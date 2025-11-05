München (ots) -Harriet Herbig-Matten, Aaron Hilmer, Tom Wlaschiha, Lena Urzendowsky, Jessica Schwarz, Slavko Popadic, Daniil Kremkin, Stephan Kampwirth und Henny Reents feierten am 4. November gemeinsam mit weiteren Darstellenden, dem Team und rund 2.000 Gästen im Kuppelsaal des Hannover Congress Centrum die Weltpremiere der ARD-Serie "Schwarzes Gold".Eine faszinierende Zeitreise in den deutschen Wilden Westen: Die sechsteilige historische Serie "Schwarzes Gold" erzählt vom deutschen Ölboom um 1900 - eine Zeit, in der der Traum vom schnellen Geld Macht, Gier und Intrigen entfesselte. Ab 22. Dezember 2025 ist die Serie als Boxset in der ARD Mediathek abrufbar.Die Musik zur Serie stammt von Oscar-Preisträger Hans Zimmer und Aleksey Igudesman Gemeinsam mit dem Orchester gab Aleksey Igudesman ein 20-minütiges Konzert zum Soundtrack und sorgte für musikalische Gänsehautmomente.Harriet Herbig-Matten über ihre Rolle: "Johanna hat ein gutes Bauchgefühl und folgt ihren Emotionen. Ich habe von Johanna viel lernen dürfen. Ich habe gelernt, die Wut rauszulassen und auszuleben. Es war nicht nur emotional herausfordernd, sondern auch körperlich. Ich durfte Schießen, Boxen und Reiten lernen. In der Serie geht es auch um moderne Themen wie Umweltverschmutzung und Feminismus."Im Talk mit Moderatorin Tessniem Kadiri gewährten Harriet Herbig-Matten, Aaron Hilmer und Tom Wlaschiha, Aleksey Igudesman, NDR-Programmdirektor Frank Beckmann, Regisseurin Nina Wolfrum, Regisseur Tim Trachte, Produzent Matthias Greving, Produzentin Kirsten Lukaczik, Executive Producer Dennis Becker von Kinescope Film sowie Donald Kraemer und Diana Schulte-Kellinghaus, beide NDR-Redaktion spannende Einblicke in die aufwendige Produktion. Zu den weiteren Gästen zählten unter anderem Olaf Lies, Ministerpräsident Niedersachsen, Andrea Lütke, Stellvertretende NDR-Intendantin und Direktorin des NDR-Landesfunkhauses Niedersachsen und Meike Götz, Geschäftsführerin nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen.Inhalt: Mitten in Europa bricht ein Ölboom aus, der eine ganze Region verwandelt. Die sechsteilige, hochkarätig besetzte Serie erzählt von dieser Zeit, von der zerstörerischen Kraft grenzenlosen Egoismus, aber auch vom Mut der jungen Bauerntochter Johanna Lambert (Harriet Herbig-Matten). Sie erhebt sich gegen Ungerechtigkeiten, kämpft um ihre große Liebe - und zugleich gegen ihren größten Gegner, Wilhelm Pape (Tom Wlaschiha). Dabei setzt sie alles daran, das Überleben ihres Dorfes zu sichern."Schwarzes Gold" ist eine Produktion der Kinescope Film in Koproduktion mit FilmNation Entertainment, Hero Squared (Ungarn) und 4Film im Weltvertrieb von The Fifth Season im Auftrag des NDR für die ARD. Die Produktion wurde unterstützt mit Mitteln der nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen, dem German Motion Picture Fund (GMPF), der MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, des FilmFernsehFonds Bayern und des Hungarian National Film Office.Der Soundtrack zur Serie "Schwarzes Gold" von Hans Zimmer und Aleksey Igudesman erscheint am 12. Dezember 2025 - überall dort, wo es Musik zum Streamen gibt.Den Videoclip zur Weltpremiere erhalten akkreditierte Journalist:innen im Presseservice (https://presse.daserste.de) auch zum Embedden. Für den Clip zum Download in einem anderen als hier angebotenen Format wenden Sie sich bitte an Kassandra Jardner, E-Mail: kassandra.jardner@pure-one.com.Fotos zur Weltpremiere in Hannover erhalten Sie unter www.ard-foto.de.Pressekontakt:Mirja Bauer, ARD-Programmdirektion/ Presse und MultiplikatorenkommunikationTel.: 089/558944-865, E-Mail: Mirja.Bauer@ard.deBettina Brinker, NDR Presse und Kommunikation, Tel.: 040-4156-2302, E-Mail: b.brinker@ndr.deMalte Weber und Nina Vollweiler, Presse-Partner KölnTel.: 0221/165 343-51, E-Mail: weber@presse-partner-koeln.de und vollweiler@presse-partner-koeln.deKassandra Jardner, Pure One, E-Mail kassandra.jardner@pure-one.comOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/6151862