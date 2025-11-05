Whatsapp möchte seinen Nutzer:innen über einen überarbeiteten Lockdown-Modus noch mehr Sicherheit bieten. Diese Funktionen sollen Teil davon werden und euch vor Cyberattacken schützen. Whatsapp arbeitet an neuen Kontosicherheitseinstellungen, die den Nutzer:innen zusätzlichen Schutz bieten sollen. Der Messengerdienst entwickelt laut WABetaInfo ein neues Update im Lockdown-Modus, das sich an Nutzer:innen richtet, die sich potenziellen Cyberangriffen ...

