Zürich (www.anleihencheck.de) - Beim Investieren in die globalen Anleihenmärkte ergeben sich auch unter nachhaltigen Gesichtspunkten vielfältige Möglichkeiten, so Samuel Manser, Portfolio Manager für Anleihefonds, Swisscanto/Zürcher Kantonalbank.Prädestiniert seien hier nach Meinung der Experten Green Bonds. Während bei der international anerkannten Benchmark 'ICE BofA Global Corporate Index' rund fünf Prozent auf Green Bonds entfielen, könnten in Portfolios von nachhaltigen Anleihenfonds Anteile von bis zu 20 Prozent Sinn machen. Insbesondere Versorger und Banken gehörten zu den Emittenten von Green Bonds. Interessant seien regelmäßig Neuemissionen. Entsprechend komme diesem Faktor eine große Rolle zu. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
