Frankfurt (www.anleihencheck.de) - In den USA kann man sich derzeit wegen des Regierungsstillstands und fehlender Datenveröffentlichungen kein umfassendes Bild über den tatsächlichen Zustand der konjunkturellen Lage machen, berichten die Analysten der Helaba.Heute würden sich die Blicke daher vor allem auf den ADP-Report und den ISM-Serviceindex richten. Konjunkturoptimismus gebe es vermutlich nicht, und vor diesem Hintergrund blieben Zinssenkungserwartungen wohl präsent. Seit der FOMC-Sitzung vor einer Woche werde eine Zinssenkung im Dezember nicht mehr vollständig eingepreist, sie werde mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 73 % gehandelt. ...

