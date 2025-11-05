Der ADAC hat erstmals die Ladebedingungen an den 15 längsten Autobahnen auf Infrastruktur und Komfort untersucht. Ergebnis: Von jeweils 25 Rastanlagen und Autohöfen sind über die Hälfte "mangelhaft" bis "sehr mangelhaft". Aber die Auswahl des ADAC wirft Fragen auf. Nur 13 Anlagen wurden mit "gut" bewertet, ein "sehr gut" haben die Tester kein einziges Mal vergeben - dafür hat in Schulnoten-Äquivalenten über die Hälfte schlechter als eine 4,0 abgeschnitten. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.