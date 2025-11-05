Berlin (ots) -Die Vorsitzende des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR), Daniela Broda, wurde als Sachverständige zur öffentlichen Anhörung zum Entwurf eines Gesetzes zur Modernisierung des Wehrdienstes - Wehrdienst-Modernisierungsgesetz (WDModG) des Verteidigungsausschusses am 10. November 2025 eingeladen.Aus Sicht des Deutschen Bundesjugendrings (DBJR) bleibt der vorliegende Gesetzentwurf hinter den Maßstäben einer modernen und generationengerechten Sicherheitsarchitektur zurück.Der Deutsche Bundesjugendring (DBJR) hat dazu eine umfassende schriftliche Stellungnahme abgegeben: https://ots.de/id9ZpJPressekontakt:Matthias StarzLeitung Medien & Kommunikation030/400 40 412E-Mail: medien@dbjr.dewww.dbjr.deOriginal-Content von: Deutscher Bundesjugendring e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78286/6151879

