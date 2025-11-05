Münster (ots) -Der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, besucht am Montag, den 10. November 2025, das Heimatschutzregiment 2 in Münster.Neben Gesprächen mit Soldatinnen und Soldaten des Regiments wird der Minister auch die Ausbildungskompanie besuchen. Dort durchlaufen aktuell rund 190 Rekrutinnen und Rekruten die neue Basisausbildung als ersten Schritt ihres Dienstes in der Bundeswehr.Die Heimatschutzdivision lädt Medienvertretende herzlich dazu ein, den Besuch des Ministers zu begleiten.Bitte akkreditieren Sie sich bis Donnerstag, den 06. November 2025, 16:00 Uhr mit dem beiliegenden Formular bei der Pressestelle der Heimatschutzdivision.Pressekontakt:Pressestelle HeimatschutzdivisionTelefon: 030 4981-1919E-Mail: HSchDivPressestelle@bundeswehr.orgOriginal-Content von: PIZ Heer, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127975/6151876

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.