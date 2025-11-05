© Foto: Marcel Kusch/dpa

Vonovia meldet stark steigende Gewinne und bestätigt die Prognose für 2025. Der Konzern erwartet 2026 ein weiteres EBITDA-Plus von 200 Millionen Euro und sieht sich zurück auf dem Wachstumspfad.Vonovia ist nach drei Jahren Stagnation wieder auf Wachstumskurs. Europas größter Immobilienkonzern hat in den ersten neun Monaten 2025 alle zentralen Kennzahlen verbessert und seine Prognose für das Gesamtjahr bestätigt. Für 2026 erwartet das Unternehmen ein weiteres Plus von rund 200 Millionen Euro beim bereinigten EBITDA. "Nach drei Jahren der Stagnation wachsen wir wieder rasant - genau wie vor der Krise", sagte Vorstandschef Rolf Buch bei der Präsentation der Zahlen. Der starke operative Free …