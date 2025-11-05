FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Nordex nach dem Bericht zum dritten Quartal von 28 auf 30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch das vierte Jahresviertel werde in diesem Jahr wohl sehr stark, schrieb John Kim in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen gute kurz- und langfristige Dynamik, die allerdings nicht frei von Risiken sei./ag/tih



