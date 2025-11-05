FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Ferrari von 500 auf 460 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Italiener nähmen Fahrt auf, schrieb Nicolai Kempf in seinem am Mittwoch vorliegenden Resümee zum Quartalsbericht. Die positive Kursreaktion zeuge von Erleichterung nach dem Kapitalmarkttag./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:55 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011585146
