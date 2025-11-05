Zögerliche Märkte: Autobauer und Pharma im Fokus

Die Stimmung an den Aktienmärkten bleibt verhalten. Der DAX setzt seine schwächere Tendenz fort während auch die US-Indizes in den Futures leicht nachgeben. In Asien dominierte ebenfalls Zurückhaltung, der Nikkei zeigte sich im frühen Handel schwächer.
Makroökonomischer Überblick:
In Deutschland sorgten frische Daten zu den Auftragseingängen für einen Lichtblick: Die Bestellungen in der Industrie stiegen im September um 1,1 % gegenüber dem Vormonat und damit etwas stärker als erwartet. Dagegen belasteten deutliche Rückgänge bei Metallprodukten die Gesamtbilanz. Aus dem Ausland kam Rückenwind während die Inlandsnachfrage schwächelte.
Am Nachmittag richtet sich der Blick auf die USA: Der ISM-Index für den Dienstleistungssektor wird veröffentlicht. Nach dem Rückgang im September auf 50,0 Punkte erwarten Ökonomen einen leichten Anstieg auf rund 51.
Im Fokus:
Toyota: Die Aktie des japanischen Autobauers steht unter Druck. Zwar hob das Unternehmen seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr leicht an doch die Erwartungen der Analysten wurden verfehlt. Im zweiten Quartal brach der operative Gewinn um fast 28 % ein. Hauptgrund sind die US-Zölle die allein 450 Mrd. Yen kosteten. Hinzu kommt eine schwächere Nachfrage nach Elektrofahrzeugen während Hybridmodelle zulegen. Die Belastungen durch Handelskonflikte und höhere Kosten lassen die Anleger vorsichtig agieren.
Novo Nordisk: Der dänische Pharmakonzern zeigt sich vorbörslich leicht fester obwohl die Quartalszahlen gemischte Signale senden. Zwar stiegen die Umsätze im dritten Quartal um 15 % und übertrafen damit die Erwartungen doch die Gewinnprognose für das Gesamtjahr wurde gekappt. Gründe sind Preisdruck und eine schwächere Dynamik bei den Kassenschlagern Wegovy und Ozempic. Zusätzlich belasten hohe Restrukturierungskosten und ein intensiver Wettbewerb im Markt für Adipositas-Therapien.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|Schneider Electric SE
|Bull
|HC1RNC
|11,03
|130,37841 EUR
|2,41
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG5912
|22,91
|21507,781592 Punkte
|10,24
|Open End
|DAX®/X-DAX®
|Bull
|UG6350
|9,01
|22904,739125 Punkte
|14,21
|Open End
|DAX®
|Bull
|UG5B0Q
|15,68
|22235,473968 Punkte
|14,95
|Open End
|DAX®
|Bear
|UG242W
|10,35
|24815,421655 Punkte
|45,29
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2025; 10:30 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Gold
|Call
|UN0U7E
|1,36
|4500,00 USD
|24,44
|19.12.2025
|adidas AG
|Call
|UG9HPV
|0,24
|195,00 EUR
|10,29
|18.03.2026
|MTU Aero Engines AG
|Call
|UG48SE
|0,53
|450,00 EUR
|11,13
|18.03.2026
|Advanced Micro Devices Inc.
|Call
|UG8M73
|3,27
|340,00 USD
|2,94
|13.01.2027
|TSMC Ltd. (ADRs)
|Call
|UN0ED0
|0,58
|350,00 USD
|9,98
|14.01.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2025; 10:30 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Novo-Nordisk AS
|Long
|UG8MLS
|8,96
|38,60975 USD
|5
|Open End
|NVIDIA Corp.
|Long
|UG87T0
|6,24
|178,866171 USD
|10
|Open End
|Apple Inc.
|Long
|UG5169
|5,71
|252,096066 USD
|15
|Open End
|DAX®
|Short
|HD6QH1
|0,91
|27940,12737 Punkte
|-6
|Open End
|Puma SE
|Long
|UN16R0
|3,74
|15,974 EUR
|15
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 05.11.2025; 10:30 Uhr;
