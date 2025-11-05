Boumadine-PEA zeigt Milliardenwert und hohes Rückfluss-Tempo

Anzeige / Werbung
Aya Gold & Silver Inc. hat die Ergebnisse der vorläufigen Wirtschaftlichkeitsstudie (Preliminary Economic Assessment, PEA) für das Boumadine-Projekt vorgestellt. Das Unternehmen verweist auf ein hochprofitables Minenprojekt mit niedrigem Kapitalaufwand, schneller Amortisation und einem möglichen Nettobarwert (NPV) von bis zu 3 Milliarden US-Dollar. Die Planungen basieren auf einer konservativen Modellierung und könnten laut Management eine starke Kapitalrendite ermöglichen.
Milliardenpotenzial mit schneller Amortisation
Die vom Unternehmen in Auftrag gegebene PEA wurde von den unabhängigen Beratungsfirmen Lycopodium Minerals Canada Ltd und WSP Canada Inc erstellt. Die Studie kalkuliert für das polymetallische Projekt bei angenommenen Marktpreisen von 4.000 US-Dollar je Unze Gold und 48 US-Dollar je Unze Silber mit einem NPV von 3,0 Milliarden US-Dollar nach Steuern. Daraus ergäbe sich laut Management eine interne Verzinsung (IRR) von 77% und ein Rückfluss der Investitionen in lediglich 1,2 Jahren. Bei einem konservativen Basisszenario mit 2.800 US-Dollar je Unze Gold und 30 US-Dollar je Unze Silber würde das Projekt immer noch einen NPV von 1,5 Milliarden US-Dollar und eine IRR von 47% erzielen.
