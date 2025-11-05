Die DHL Group wird morgen ihre Ergebnisse für das dritte Quartal vorlegen. Analysten rechnen mit einem Rückgang des operativen Gewinns um rund sieben Prozent. Vor allem das Frachtgeschäft entwickelte sich schwach. So verringerten sich zuletzt Frachtraten sowohl im Luft- und Seefrachtbereich weiterhin, erklärte Jefferies-Experte Michael Aspinall.Sein Kollege vom Analysehaus Bernstein, Alex Irving, begründete dies damit, dass viele Reedereien immer noch zusätzliche Schiffe bestellten und damit bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
