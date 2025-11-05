DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
VONOVIA SE 17/27 MTN DE000A19B8E2 06.11.2025 HZE/EOT
VONOVIA SE 20/26 MTN DE000A28ZQP7 06.11.2025 HZE/EOT
VONOVIA SE MTN 22/27 DE000A30VQA4 06.11.2025 HZE/EOT
VONOVIA SE MTN 21/27 DE000A3E5MG8 06.11.2025 HZE/EOT
