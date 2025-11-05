Die Siemens Healthineers-Aktie kracht am Mittwochmorgen zeitweise zweistellig in die Tiefe und testet sogar ihr 3-Jahrestief bei 42 €. Was steckt hinter dem Kurssturz und ist er für Anleger eine gute Gelegenheit, in den Medtech-Konzern einzusteigen? Schwache Zahlen... Auslöser des Kurssturzes zur Wochenmitte war die Bekanntgabe der Zahlen für das Ende September abgelaufene Geschäftsjahr 2024/25. Und wie die Reaktion der Börse erahnen lässt, fielen ...

