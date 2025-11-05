© Foto: Unsplash

Was an der Wall Street begann, setzte sich in Asien fort. Die einst heißesten KI-Aktien verlieren massiv - und Experten warnen vor einer überfälligen Abrechnung.Der weltweite Halbleitermarkt hat den heftigsten Rückschlag seit Monaten erlebt. Ein globaler Ausverkauf von Tech- und KI-Aktien vernichtete einen Börsenwert von rund 500 Milliarden US-Dollar, nachdem sich unter den Anlegern Zweifel an den hohen Bewertungen der großen Profiteure des KI-Booms ausgebreitet hatten. Der Sell-off begann am Dienstag an der Wall Street und setzte sich am Mittwoch in Asien fort. Besonders stark traf es die großen Chipproduzenten. In Südkorea fielen Samsung Electronics und SK Hynix im frühen Handel um bis zu …