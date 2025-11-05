Ether.fi DAO genehmigt $50 Mio. ETHFI-Rückkaufprogramm angesichts der Marktvolatilität

Die Community von Ether.fi hat einen Rückkauf von ETHFI-Token im Wert von 50 Millionen US-Dollar für Tokens unter 3 US-Dollar genehmigt. Dieser Schritt signalisiert starkes Vertrauen in die Plattform, trotz der aktuellen Herausforderungen auf dem Kryptomarkt.

Das Rückkaufprogramm wird Protokolleinnahmen, wie z.?B. Staking-Gebühren, nutzen, um ETHFI-Token zu erwerben, wenn der Marktpreis unter 3 US-Dollar liegt. Alle Transaktionen erfolgen transparent on-chain, und Benutzer können die Rückkaufaktivitäten in Echtzeit über bereitgestellte Dashboards verfolgen.

https://t.co/62YI46Eeg2 passes $50M $ETHFI buyback proposalhttps://t.co/62YI46Eeg2 $DAO has approved a $50M $ETHFI buyback for tokens under $3 - a move aligning treasury strength with community confidence. - crypto.news (@cryptodotnews) November 5, 2025

Der Vorschlag wurde bei der DAO-Abstimmung mit 99?% Zustimmung angenommen, wodurch die Ether.fi Foundation befugt ist, Tokens strategisch zurückzukaufen. Frühere Rückkäufe führten zu Preisanstiegen von 15-20?%.

Aufschlüsselung der Governance-Abstimmung

Die Mitglieder unterstützten den schwellenwertbasierten Ansatz. Rückkäufe erfolgen nur, wenn ETHFI unter 3 US-Dollar gehandelt wird oder bis das 50-Millionen-Dollar-Limit erreicht ist. Dieser Ansatz hilft, die Volatilität stabiler zu halten.

Diese Entscheidung wird durch das schnelle Wachstum von Ether.fi unterstützt. Der Wert der Plattform übersteigt nun 700 Millionen US-Dollar, wobei Integrationen mit Aave und Falconx diese Expansion vorantreiben.

https://t.co/8cl6xCXb3b DAO approves $50M ETHFI buyback!

Buybacks trigger below $3, aiming to support token price & signal confidence.

Transparency & treasury-backed moves in DeFi are trending. ETHFI DeFi CryptoNews https://t.co/qIYjMdWDAc pic.twitter.com/Ta3ZxK5RdK - ChainTraveler (@IIpushparaj) November 5, 2025

Mit steigenden DeFi-Einnahmen wird das Programm ausgeweitet. Alle Käufe erfolgen auf offenen oder speziellen Märkten, wodurch Tokeninhaber fairen Zugang erhalten.

Rückkaufstrategie und Ausführung

Frühere Pulldown-Aktienrückkäufe verbesserten die Liquidität und reduzierten Slippage während des Handels, was ein starkes Beispiel darstellt. Transparenz bleibt wichtig. Dune Analytics-Dashboards erfassen jede Transaktion und schaffen Verantwortlichkeit im Ökosystem.

According to the Snapshot page, EtherFi DAO has passed the "ETHFI Buyback" proposal, authorizing the foundation to conduct buybacks in the open market or designated on-chain venues when the current price of $ETHFI is below $3, with a total limit of $50 million. - MamaMia (@MamaMia_sh) November 5, 2025

Der Zeitpunkt ist bemerkenswert, da historische Bull-Phasen oft im November beginnen; dies ist ein Monat, in dem die Märkte tendenziell steigen. Ether.fi befindet sich in einer guten Position für eine Erholung.

Breitere DeFi-Auswirkungen

Dieses Vorhaben zielt darauf ab, ETHFI für langfristige Inhaber attraktiver zu machen und den Verkaufsdruck durch Token-Freigaben, die kürzlich die Preise beeinflussten, zu mindern. Die Funktionen des DeFi-Bankings auf Ether.fi bieten einzigartigen Wert. Die Cash Card ist eine Transaktionskarte mit hohem Volumen, die von Millionen Nutzern verwendet wird und Cashback auf Fiat-Käufe mit gestakten Assets bietet.

Partnerschaften mit Visa und Anchorage Digital erweitern die Reichweite des Netzwerks, verbinden DeFi mit traditioneller Finanzwelt und ziehen mehr institutionelles Interesse an. Der Rückkauf könnte andere Protokolle beeinflussen, da Revenue-Share-Modelle an Aufmerksamkeit gewinnen. Dies positioniert Ether.fi als Plattform für nachhaltiges Wachstum.

Bitcoin fiel heute unter 102.000 $, und Ethereum sank um etwa 8,6 % auf 3.325 $. Dennoch zeigen die Aktionen von ETHFI Resilienz im Liquid Staking. Analysten prognostizieren eine Erholung des DeFi-TVL. Projekte mit sogenannten Treasuries werden in Erholungsphasen eher berücksichtigt, wobei Ether.fi mit dem 50-Millionen-Dollar-Versprechen ein Beispiel für gute Governance ist.

Momentum im Ökosystem wächst

Die Integrationen von Ether.fi laufen ohne Unterbrechung weiter. Plasma und EigenCloud erhöhen die Sicherheit, indem sie Benutzerfonds während Spitzenzeiten schützen. Die Yield-Optionen der Plattform ziehen Staker an. Noncustodial-Alternativen bergen geringeres Risiko und sprechen vorsichtige Investoren in unsicheren Zeiten an.

Darüber hinaus wurde der Vorschlag durch Feedback der Community informiert. Da sich die Foundation aus einer Forendiskussion entwickelte, waren über 90?% der Wähler aktive Mitglieder. Während sich DeFi weiterentwickelt, liegt der Fokus auf Treasury-Tools, um ein Gleichgewicht zwischen kurz- und langfristigen Projektvisionen zu schaffen. Ether.fi setzt dies sehr gut um.

