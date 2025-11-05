Krypto-Markt verliert 300 Milliarden US-Dollar, Bitcoin fällt unter 100.000 $

Am 4. November 2025 verzeichnete der Kryptomarkt einen drastischen Rückgang und verlor an nur einem Tag über 300 Milliarden US-Dollar. Bitcoin fiel unter seine jüngste Unterstützungsmarke von 100.000 $, und Ethereum sowie andere große Kryptowährungen gaben ebenfalls nach, was Befürchtungen eines umfassenderen Verkaufs auslöste.

"Wird Bitcoin vor 2026 unter 100.000 $ fallen?"



NO zu 54 Cent gekauft

Kosten: 3,02 $

These: BTC wird von 113.000 $ nicht abstürzen

5 Tage später…

Es stürzte ab pic.twitter.com/Q2pn8yegJF - Divineth (@divineth_web3) 4. November 2025

Prognosemärkte hatten diesen Abschwung vorhergesehen, doch diejenigen, die dagegen gewettet hatten, verloren Geld, was die Unberechenbarkeit des Marktes unterstreicht.

Der US-Dollar stärkte sich gegenüber dem Euro, was Investoren dazu veranlasste, zu sichereren Anlagen zu wechseln. Diese Änderung der Anlegerstimmung führte dazu, dass Geld aus dem Kryptobereich abgezogen wurde, der auf leichten Zugang zu zusätzlichen Mitteln für risikoreiche Geschäfte angewiesen ist. Die Federal Reserve kündigte außerdem an, die Zinssätze seltener zu senken, was die Stimmung weiter verschlechterte.

Liquidationen erreichten einen neuen Tagesrekord von 1,3 Milliarden US-Dollar. Long-Positionen verloren 1,1 Milliarden US-Dollar, da gehebelte Positionen in einer Kaskade abgewickelt wurden. Der Rückgang von Bitcoin von 105.000 $ löste Stop-Loss-Orders auf mehreren Börsen aus.

Seltsam, Bitcoin unter 100.000 $ fallen zu sehen. Große Kaufgelegenheit für alle, die nicht auf die "Bitcoin ist Schrott"-Seite gewechselt sind. - Marc - (@marc02200) 4. November 2025

Langfristige Anleger betrachten diese Preisrückgänge oft als mögliche Einstiegszeitpunkte, während weniger erfahrene Investoren durch die schnellen Veränderungen verunsichert werden, was das jüngste Vertrauen in den Markt herausfordert.

Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs verzeichneten an fünften aufeinanderfolgenden Tagen Abflüsse. Börsen zeigten, dass 189 Millionen US-Dollar aus dem BTC-ETF abflossen, während 136 Millionen US-Dollar in den ETH-ETF flossen. Diese Fonds sind bei Institutionen weniger beliebt, bleiben jedoch bei Privatanlegern gefragt, obwohl die Nachfrage nachlässt.

Die gesamte Marktkapitalisierung des Kryptosektors fiel auf 3,36 Billionen US-Dollar, ein Rückgang von 6 %. Bitcoins Marktanteil blieb bei 58 %, während Altcoins wie Solana und XRP um 7-8 % sanken. Meme-Coins schnitten am schlechtesten ab, Dogwifhat fiel um 12 %.

Änderungen in der Biokraftstoffpolitik belasteten Agraraktien im Rahmen des allgemeinen Rückgangs am 4.-5. November. S&P gestern bei 6.851,97, am 5. auf 6.771,55 gefallen (-1,17 %); Dow -0,5 %. Nasdaq -2,04 % auf 23.348,64. Bitcoin am 4. unter 100.000 $ bei 100.893 $ Schluss; Ethereum -10 % auf 3.327 $ mit Liquidationswelle. Markt… pic.twitter.com/IqG7yEvvkL - Crypto with Ankit (@Cryptowithankit) 5. November 2025

Auch die Aktienmärkte folgten diesem Trend und fielen in den USA um über 2 %, wobei der Nasdaq stärker sank als jeder andere Markt weltweit. Diese miteinander verbundenen Risiken zeigen, dass Kryptowährungen nicht allein die Gesamtmarktstimmung negativ beeinflussen.

Ausblick: Konsolidierung oder tiefere Verluste?

Händler sprechen von einer Phase der Neuausrichtung nach der Achterbahnfahrt im Oktober. Lacie Zhang von Bitget Wallet erwartet, dass Bitcoin kurzfristig zwischen 94.000 $ und 118.000 $ schwankt. Wenn die Preisniveaus über wichtigen Unterstützungen bleiben, bietet dies Spielraum für eine erneute Rotation, falls das Vertrauen in Altcoins wiederhergestellt wird.

Historisch ist der November ein bullischer Monat, doch der optimistische Ausblick wird durch einen roten Marktstart gedämpft. Schwache ETF-Zuflüsse deuten auf eine gesunde Korrektur statt Panik hin. Die globale Liquiditätsverknappung könnte die Belastung jedoch verlängern. Makroökonomische Gegenwinde bestehen weiterhin.

Eine restriktive Fed stützt Anleihen unter Bitcoin und dämpft spekulative Flüsse. Mögliche geopolitische Spannungen sorgen für zusätzliche Unsicherheit, bisher wurde jedoch niemand speziell auf Kryptowährungen aufmerksam.

Bitcoin Hyper: Resilienz in schwierigen Zeiten stärken

Bitcoin Hyper ist ein neues System, das darauf abzielt, die Einschränkungen von Bitcoin in Bezug auf Geschwindigkeit und Transaktionsvolumen zu beheben. Es nutzt weiterhin das Hauptnetzwerk von Bitcoin, verarbeitet Transaktionen jedoch zunächst an anderen Stellen, bevor sie auf der Hauptkette abgewickelt werden. Diese Methode macht Transaktionen kostengünstiger und verhindert Verzögerungen, wenn viele Nutzer Bitcoin verwenden.

Token of the Week: $HYPER

Raised: $25.3M@BTC_Hyper2 is building Bitcoin's first Layer 2 for real scalability with faster and cheaper transactions.



Start exploring upcoming tokens today!



Download Best Wallet

Check $HYPER in Upcoming Tokens… pic.twitter.com/QNEOLiADlB - Best Wallet (@BestWalletHQ) October 31, 2025

Das Projekt soll das Senden von Bitcoin schneller und günstiger machen, insbesondere bei hoher Netzwerkauslastung. Entwickler geben an, dass Bitcoin Hyper mit dezentralen Finanztools kompatibel ist und sich leicht mit anderen Blockchains verbinden lässt.

Frühe Nutzer bemerken deutlich schnellere Transaktionen! Bitcoin Hyper kann Tausende von Trades pro Sekunde abwickeln, während das Hauptnetzwerk von Bitcoin nur bis zu 700 Transaktionen pro Sekunde bewältigen kann. Eigentümer von Anteilen am System können an wichtigen Entscheidungen teilnehmen.

Jetzt den Presale mitnehmen

Diese Strategie ermöglicht es Bitcoin Hyper, auch in stressigen Marktphasen erfolgreich zu sein, wenn robuste Systeme besonders wichtig sind. Durch die Nutzung des aktuellen Bitcoin-Netzwerks soll langfristiger Wert geschaffen werden, ohne auf Hype angewiesen zu sein.

Laufende Diskussionen in der Community sollen untersuchen, wie Bitcoin Hyper die Stabilität der Nutzererfahrung fördern kann. Während Bitcoin Marktanpassungen durchläuft, bereiten solche Lösungen stillschweigend den Boden für nachhaltiges Wachstum.

