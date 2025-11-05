NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen mit einem Kursziel von 24,89 Euro auf "Underweight" belassen. Die Ergebnisse des Handelskonzerns seien dank des Wachstums in den USA solide gewesen, schrieb Borja Olcese am Mittwoch. Die Anleger dürften dies zunächst begrüßen, wobei der Schwung dann wieder nachlassen könnte. Er verwies darauf, dass das Unternehmen in den USA von Einmaleffekten profitiert habe, ohne die das Ergebnis unter den Erwartungen gelegen hätte./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:56 / GMT



ISIN: NL0011794037





