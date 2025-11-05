Entwickelt für Kreative, Gamer und Selbstbauer

Cooler Master, ein weltweit führender Anbieter von PC-Komponenten und technischen Lifestyle-Lösungen, hat heute das QUBE 540 vorgestellt, ein kompaktes Gehäuse für die heutigen Anforderungen. Das QUBE 540 bietet flexible Ausrichtungsmöglichkeiten, sodass Sie ein vertikales oder horizontales System aufbauen können, das sich optimal an Ihren Schreibtisch oder Ihr Regal anpasst. Im Inneren ermöglicht Ihnen ein modularer Innenraum, die Anordnung an Ihre Komponenten und Luftstrompräferenzen anzupassen.

Das QUBE 540 behält die klare, geometrische Formensprache der QUBE-Serie bei und setzt gleichzeitig neue Maßstäbe in Sachen praktischer Anpassungsfähigkeit. Es passt bequem in begrenzte Räume wie kleine Wohnungen und Studentenwohnheime und fügt sich harmonisch in Kreativstudios und Wohnbereiche ein. Das Gehäuse ist in zwei Farben erhältlich, Moonstone oder Stardust Iron, und bietet Anwendern damit Optionen, die sich in moderne Einrichtungen und Raumästhetiken einfügen. Erbauer können Luftstromwege festlegen, den Abstand zur GPU anpassen und Kernkomponenten so positionieren, dass ein ordentliches, leises System entsteht, das ihren Stil widerspiegelt.

Trotz seiner kompakten Abmessungen eignet sich das QUBE 540 für Hochleistungs-Systeme. Es unterstützt Motherboards von ITX bis E-ATX (bis zu 280 mm Breite), die aktuellen Flaggschiff-Grafikkarten und Flüssigkeitskühlungs-Setups. Durchdachte Kabelführungen und übersichtliche Anleitungen unterstützen unerfahrene Selbstbauer dabei, ordentliche Ergebnisse zu erzielen und zukünftige Upgrades schneller durchzuführen.

Die Personalisierung geht über das hinaus, was im Lieferumfang enthalten ist. Besitzer können offizielle und von der Community entwickelte Open-Source-3D-Dateien herunterladen, um Zubehörteile zu drucken, die zu ihrer Ausstattung passen oder diese ergänzen. Cooler Master arbeitet mit dem 3D-Druckerhersteller Prusa zusammen, um druckbare Add-ons für neue und erfahrene Hersteller zugänglicher zu machen.

"Die Menschen wünschen sich ein Gehäuse, das sich ihrem Leben anpasst, nicht umgekehrt", erklärte Wei Yang, General Manager von Cooler Master North America. "Mit QUBE 540 können Sie zwischen einem vertikalen und einem horizontalen System wählen, Elemente verschieben, um den Luftstrom und den Abstand zu optimieren, und das System mit 3D-druckbaren Zubehörteilen individuell gestalten. Es handelt sich um ein kompaktes Gehäuse, das Kreativität fördert, ohne die Komplexität zu erhöhen.

Wesentliche Merkmale

Modulares Interieur und flexible Ausrichtung: Passen Sie die Innenausstattung individuell an und bauen Sie vertikal oder horizontal.

Passen Sie die Innenausstattung individuell an und bauen Sie vertikal oder horizontal. Neu positionierbares E/A-Panel und bewegliche Griffe: Zur besseren Zugänglichkeit oben, unten, links oder rechts montierbar.

Zur besseren Zugänglichkeit oben, unten, links oder rechts montierbar. Kompakt und dennoch leistungsstark: Unterstützt E-ATX (bis zu 280 mm), GPUs bis zu 415 mm und 360 mm Flüssigkeitskühlung in einem 40,64-Liter-Gehäuse.

Unterstützt E-ATX (bis zu 280 mm), GPUs bis zu 415 mm und 360 mm Flüssigkeitskühlung in einem 40,64-Liter-Gehäuse. Personalisierung mit 3D-Dateien: Laden Sie offizielle und von der Community entwickelte Designs herunter, einschließlich von Prusa unterstützter Zubehörteile.

Verfügbarkeit

Das QUBE wird über autorisierte Händler und Vertriebspartner vertrieben. Die Verfügbarkeit variiert je nach Region. Weitere Informationen finden Sie hier: https://www.coolermaster.com/en-global/products/qube-540/

Über Cooler Master:

Cooler Master wurde im Jahr 1992 gegründet und ist eine Marke, die leistungsstarke PC-Komponenten und Peripheriegeräte anbietet. Das Unternehmen kann auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte in der Branche zurückblicken: Vom ersten PC-Gehäuse aus Aluminium bis hin zu unseren bahnbrechenden Kühltechnologien ist das Ziel von Cooler Master stets, technologische Grenzen zu überwinden und den Status quo in Frage zu stellen. Wir konzentrieren uns darauf, eine Community für Menschen zu schaffen, die den Mut haben, sich von der Masse abzuheben und ihre kreative Identität zu leben. Ganz gleich, ob neue Entwickler den PC als Medium zur Selbstdarstellung nutzen oder Hardcore-Gamer ihre Battle Stations einrichten, um ihren Lieblingscharakteren Ehre zu erweisen, wollen wir als Marke neue Maßstäbe setzen, indem wir innovative Produkte für außergewöhnliche Menschen entwickeln, die diese nach ihren eigenen Vorstellungen aufbauen können. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.coolermaster.com und folgen Sie uns auf Instagram, Discord und Facebook.

Contacts:

