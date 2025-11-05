ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nordea anlässlich des Kapitalmarkttags in London mit einem Kursziel von 173 schwedischen Kronen auf "Buy" belassen. Die ausgegebenen Ziele ließen Spielraum für seine Schätzungen und den Marktkonsens, schrieb Johan Ekblom am Mittwochmorgen./ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FI4000297767
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:01 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:01 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FI4000297767
© 2025 dpa-AFX-Analyser