DOW JONES--Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im September gesunken. Die Preise auf der Erzeugerstufe sanken im Vergleich zum Vormonat um 0,1 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang um 0,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 0,2 Prozent niedriger. Die Prognose von Volkswirten hatte auf ein Minus von 0,2 Prozent gelautet.

Für die gesamte EU nannte Eurostat im Vergleich zum Vormonat einen Rückgang der Erzeugerpreise um 0,1 Prozent, binnen Jahresfrist haben sich die Preise um 0,1 Prozent erhöht. Die Produzentenpreise geben tendenziell die Richtung für die Verbraucherpreise vor: In der Regel reichen die Betriebe höhere oder niedrigere Einkaufskosten an ihre Kunden weiter.

Für Vorleistungsgüter stagnieren die Preise in der Eurozone gegenüber dem Vormonat, binnen Jahresfrist lagen sie um 0,1 Prozent niedriger. Bei Investitionsgütern ergab sich eine Stagnation gegenüber dem Vormonat, während es im Jahresvergleich zu einem Anstieg um 1,8 Prozent kam.

November 05, 2025 05:09 ET (10:09 GMT)

