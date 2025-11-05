DJ PTA-DD: SYZYGY AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
SYZYGY AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Bad Homburg (pta000/05.11.2025/11:20 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Erwin Greiner 2 Grund der Meldung a) Position/Status Vorstand b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name SYZYGY AG b) LEI 391200XUREIZNGEH1A97 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung DE0005104806 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 1,46 EUR 7.300,59 EUR 1,46 EUR 3.545,52 EUR 1,45 EUR 1.016,93 EUR 1,46 EUR 2.718,90 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 1,4593 EUR 14.581,94 EUR e) Datum des Geschäfts 04.11.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts XETRA MIC XETR (Xetra)
