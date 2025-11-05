PTA-DD: SYZYGY AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Anzeige
WKN: 510480 | ISIN: DE0005104806 | Ticker-Symbol: SYZ
Tradegate
05.11.25 | 08:29
1,495 Euro
+0,34 % +0,005
Branche
IT-Dienstleistungen
Aktienmarkt
Prime Standard
1-Jahres-Chart
SYZYGY AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SYZYGY AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,4051,49512:07
1,4151,49510:30
Bad Homburg (pta000/05.11.2025/11:20 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                     Erwin Greiner 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                               Vorstand 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                     SYZYGY AG 
b)      LEI                                     391200XUREIZNGEH1A97 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments           Aktie 
        Kennung                                   DE0005104806 
b)      Art des Geschäfts                              Kauf 
c)      Preis(e)                                   Volumen 
        1,46 EUR                                   7.300,59 EUR 
        1,46 EUR                                   3.545,52 EUR 
        1,45 EUR                                   1.016,93 EUR 
        1,46 EUR                                   2.718,90 EUR 
d)      Aggregierter Preis                              Aggregiertes Volumen 
        1,4593 EUR                                  14.581,94 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                             04.11.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                              XETRA 
        MIC                                     XETR (Xetra)

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      SYZYGY AG 
           Horexstraße 28 
           61352 Bad Homburg 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Susan Wallenborn 
Tel.:         +49 (0)6172 9488 252 
E-Mail:        susan.wallenborn@syzygy-group.net 
Website:       www.syzygy-group.net 
ISIN(s):       DE0005104806 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762338000356 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

