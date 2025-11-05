Münster (ots) -Es ist die große Innovation für Audio-Vernetzung, und das nicht nur für die Nutzer technischer Hörhilfen: Auracast Broadcast Audio macht es möglich, Sound von Audioquellen frei verfügbar an eine Vielzahl von Empfängern zu übertragen. Ob Musik und Videos, Ansagen in Bahnhof oder Flughafen, Audio-Guides im Museum oder bislang stumme Bildschirme in der Sportsbar - mit kompatiblen Hörgeräten und Kopfhörern kann man direkten Zugang zu Auracast-Streams erhalten. Ebenso lassen sich Audiosignale nach Belieben streamen, um sie etwa mit Familie und Freunden zu teilen. Hörgeräte-Kunden können die neuen Vorteile schon jetzt in vielen Hörakustik-Fachgeschäften erleben (siehe https://www.resound.com/de-de/find-a-professional). Als erster Hersteller bietet GN Auracast-fähige Hörsysteme bereits mit geringer Zuzahlung sowie im Super-Power-Bereich. Zudem unterstützt GN Hörakustik-Betriebe dabei, ihren Kunden die neuartige Vernetzung vorzustellen."Aktuell gewinnt Auracast weltweit an Bedeutung", so Rabea Westphal, Head of Product Management beim Hersteller GN Hearing, der die Etablierung des neuen Standards seit Jahren vorantreibt. "Derzeit sind wir der einzige Hörsystem-Anbieter, der Auracast bereits als Einstieg mit geringer Zuzahlung sowie im Super-Power-Bereich verfügbar macht. Mit unserem TV-Streamer+ und dem Multi-Mic+ bekommt man Auracast-fähiges Streaming-Zubehör. Und mit dem Auracast Assistant der Smart 3D App kann man Auracast-Streams komfortabel in seiner Hörsystem-App auswählen. Darüber hinaus unterstützen wir unsere Partner im Hörakustik-Fachhandel dabei, ihren Kunden die neue Technologie nahezubringen."Nutzer können in ihrem Alltag schon heute von Auracast profitieren. Ob Smartphones, Smart TVs, Notebooks, Kopfhörer oder Earbuds - große Marken wie Google und Microsoft, LG, Samsung und SONY stellen immer mehr Consumer Electronics vor, die den neuen Standard bietet. Weltweit ist Auracast in zahlreichen bekannten Locations nutzbar - etwa im Sydney Opera House, im Bahnhof Bristol Temple Meads, im Birmingham Hippodrome, in Universitäten, Theatern und weiteren kulturellen Einrichtungen.Weltweite Etablierung von Auracast - viele Projekte und großes Interesse auch im deutschsprachigen Raum"Bei Angeboten von Auracast im öffentlichen Raum sind einige Länder Deutschland ein Stück voraus", so Rabea Westphal. "Dennoch gewinnt die Etablierung auch bei uns an Fahrt. Im Großen Saal und im Kammermusiksaal der Berliner Philharmonie wurde Auracast gerade installiert. In München werden ab 2028 90 neue S-Bahnen mit Auracast-Ansagen zum Einsatz kommen. Das Bundesland Hessen will Auracast für Flughäfen und Bahnhöfe umsetzen. Erste öffentliche Orte wie Kirchen und Säle bieten bereits Auracast. Und im Signal-Iduna-Park in Dortmund und vielen großen Konzerthäusern wird der Übertragungsstandard für einzelne Veranstaltungen eingesetzt."Wie groß das Interesse an Auracast auf Seiten vieler Hörgeräte- und Hörimplantat-Träger ist, war erst kürzlich im Rahmen der Selbsthilfetage des Deutschen Schwerhörigenbundes e.V. (DSB) zu erleben: Beim ganztägigen Workshop "Auracast für alle" informierten neben GN auch professionelle Auracast-Ausrüster wie Audio Pro und AUDIOropa, CI-Hersteller Cochlear und weitere Anbieter; sie trafen dabei auf ein hochinteressiertes Publikum. Selbstverständlich konnte der Workshop auch mit Auracast-Streams verfolgt werden - über kompatible Hörsysteme oder mit zusätzlichem Empfänger bzw. induktiver Halsringschleife."Erfreulich ist auch, dass es immer mehr Hörakustiker gibt, die an ihrem Standort Auracast-Projekte im öffentlichen Raum initiieren", ergänzt Rabea Westphal. "Beispiele sind etwa die St. Ludwigskirche in Ibbenbüren, in der dank des Engagements von Hörgeräte Lajer die Soundanlage über Auracast empfangen werden kann, oder ein Konzert mit Auracast-Streaming, das die Firma HörComfort kürzlich in Ammersbek ermöglicht hat. Derzeit laufen eine Reihe ganz ähnlicher Projekte, die alle helfen, Auracast schnell im Alltag zu etablieren. Wir von GN unterstützen das natürlich nach Kräften."Überaus positive Resonanz beim Hörakustik-Fachhandel - Auracast als bestimmender Trend auf der größten Hörgeräte-Messe der WeltAuf der größten Hörgeräte-Messe der Welt, dem 69. Internationalen EUHA-Kongress Ende Oktober in Nürnberg, war Auracast-Streaming ein allgegenwärtiger Trend. Der Großteil des Vortragsprogramms konnte hier bereits über Auracast verfolgt werden. Für alle Besucher, die noch nicht über Auracast-fähige Hörsysteme oder Earbuds verfügten, standen Taschenempfänger bereit. Ein Muss für alle Interessenten war zudem der Demobereich der GN Hearing. Hier konnte der neue Standard nicht nur live und für verschiedene Nutzerszenarien erlebt werden. Gezeigt wurde auch, wie Hörakustiker ihren Kunden die Technologie vorstellen und erlebbar machen können. Die Angebote trafen beim Fachpublikum auf große und überaus positive Resonanz."Um Hörsystem-Kunden Auracast erleben zu lassen, gibt es bereits vielfältige Möglichkeiten", so Rabea Westphal. "Im Fachgeschäft könnte man kompakte Auracast-Sender wie unseren TV-Streamer+ oder den earisMAX von humantechnik mit dem Fernseher im Wartebereich koppeln. In Beratung und Anpassung könnte man eine Sound-Demo einbinden. Und für Projekte in öffentlichen Locations eignen sich leistungsstärkere Anlagen wie der Auri oder der Bettear CASTER, die Fachleute ohne viel Aufwand an vorhandene Veranstaltungstechnik anbinden können. Hier vermitteln wir Hörakustikern gerne den Kontakt zu passenden Anbietern, mit denen wir vielfältig im Austausch stehen."Weitere Informationen und druckfähiges Bildmaterial finden Sie im Presse-Newsroom der GN Hearing unter https://www.presseportal.de/nr/112804.Redaktioneller Hinweis:Mit den weltweit führenden Hörsysteme-Marken ReSound und Beltone bestimmt GN Hearing die Innovationen bei den modernen Hörsystemen schon lange maßgeblich mit. Wir wollen, dass immer mehr Menschen, die mit einem Hörverlust leben, wieder besser hören und richtig verstehen. Deshalb entwickeln wir Hörsysteme, die fast das Hörerlebnis des natürlichen Ohres schaffen, und die es Hörakustikern ermöglichen, die Lebensqualität ihrer Kunden gravierend anzuheben. ReSound und Beltone sind in über 80 Ländern vertreten. Zu uns gehören ein großes Team kompetenter Mitarbeiter sowie zahlreiche Technologie-Zentren. 