Berlin (ots) -Fehlentscheidung der Ampel wird korrigiertDer Bundestag wird am morgigen Donnerstag in 2./3. Lesung die Agrardieselsteuerentlastung für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft beschließen und sie damit zum 1. Januar 2026 vollumfänglich wieder einführen. Hierzu erklären der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Albert Stegemann, und der agrarpolitische Sprecher Johannes Steiniger:Albert Stegemann: "Wir korrigieren mit der vollen Rückerstattung beim Agrardiesel die Fehlentscheidung der abgewählten Ampel-Regierung. Für die CDU/CSU war es eines der zentralen Anliegen, die Steuerentlastung trotz der angespannten Finanzlage rasch wiedereinzuführen. Mit der steuerlichen Entlastung für die Land- und Forstwirtschaft schaffen wir Planungssicherheit und sichern die Wettbewerbsfähigkeit unserer Betriebe."Johannes Steiniger: "Wir setzen um, was wir angekündigt haben. Mit der Wiedereinführung der Agrardieselrückvergütung kehrt eine zentrale entlastende Maßnahme für die Landwirtschaft zurück. Der von der Ampel beschlossene Wegfall Ende 2023 hatte zu breiten Protesten im Agrarsektor geführt. Die Rückkehr zur vollen Agrardieselrückvergütung von 21,48 Cent pro Liter ab dem 1. Januar 2026 ist ein starkes Signal an unsere landwirtschaftlichen Betriebe. Unser beharrlicher Einsatz für die deutsche Landwirtschaft zeigt Wirkung."