© Foto: OpenAI

MP Materials und andere Seltene-Erden-Produzenten verzeichnen starke Kursrückgänge. Die langfristigen Aussichten sind weiterhin gut, die aktuelle Volatilität bereitet den Investoren allerdings Kopfzerbrechen.Vor wenigen Monaten befanden sich der größte Seltene-Erden-Produzent MP Materials und andere Produzenten auf dem Höhepunkt. Die US-Regierung war bemüht, die chinesische Seltene-Erden-Bedrohung zu beseitigen. Die Anleger müssen nun Gespür dafür entwickeln, wann die Verkäufe zu Ende gehen. Die Aktie von MP Materials fiel in den letzten Tagen um fast 14 Prozent, im letzten Monat um über 23 Prozent. Die von USA Rare Earth in den letzten Tagen um über 19 Prozent, im letzten Monat waren es …