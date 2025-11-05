KI-Beben an den Märkten | AMD-Zahlen Top, Amgen liefert & Fresenius
© 2025 wallstreetONLINE TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|207,45
|207,60
|12:11
|207,45
|207,60
|12:11
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|KI-Beben an den Märkten | AMD-Zahlen Top, Amgen liefert & Fresenius
|KI-Beben an den Märkten | AMD-Zahlen Top, Amgen liefert & Freseniu
► Artikel lesen
|11:37
|AMD Aktie nach starken Quartalszahlen - Aktien kaufen oder abwarten?
|11:18
|AMD stock price target raised to $270 from $240 at Evercore ISI
|11:06
|Stock Market Today: S&P 500, Nasdaq Futures Slip Amid Mixed Trade-McDonald's, AMD, Qualcomm, Robinhood In Focus
|10:51
|Ruhe bewahren oder alles verkaufen? SMCI | RobinHood | Bitcoin | Ethereum | AMD
|Die Berichtssaison hält uns auf Trab: AMD lieferte solide Zahlen (Umsatz und EPS über Erwartung), bleibt dank KI-Chips und Software-Ökosystem aussichtsreich - kurzfristige Rücksetzer wären für uns eher...
► Artikel lesen
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|11:54
|KI-Beben an den Märkten | AMD-Zahlen Top, Amgen liefert & Fresenius
|KI-Beben an den Märkten | AMD-Zahlen Top, Amgen liefert & Freseniu
► Artikel lesen
|11:31
|AMGEN INC zündet durch - jetzt bloß nicht zögern!
|10:33
|AMGEN wird noch optimistischer
|Das letzte Quartal velrief überraschend gut und so schaut AMGEN noch optimistischer auf das ganze Jahr, als es vorher schon der Fall war. Der Biotech-Konzern aus den USA teilte gerade mit, dass der...
► Artikel lesen
|08:21
|Märkte am Morgen: AMD, Uber, Super Micro Computer, Amgen, Qiagen
|Nach dem starken Monatsauftakt hat der DAX spürbar an Schwung verloren. Der Leitindex fiel am Dienstag zeitweise um zwei Prozent, konnte sich aber leicht erholen und schloss 0,76 Prozent tiefer bei...
► Artikel lesen
|03:30
|Amgen CDR (CAD Hedged): Amgen CDR (CAD Hedged) estimates dividend
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:10
|Fresenius wird für 2025 optimistischer - US-Zölle kaum ein Thema
|11:54
|KI-Beben an den Märkten | AMD-Zahlen Top, Amgen liefert & Fresenius
|KI-Beben an den Märkten | AMD-Zahlen Top, Amgen liefert & Freseniu
► Artikel lesen
|11:30
|UBS stuft Fresenius SE auf 'Buy'
|ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Fresenius nach Zahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hätten erneut die Erwartungen...
► Artikel lesen
|11:06
|JEFFERIES stuft Fresenius SE auf 'Buy'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fresenius nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Die Bad Homburger hätten starke Ergebnisse...
► Artikel lesen
|11:06
|JPMORGAN stuft Fresenius SE auf 'Overweight'
|NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius nach dem Quartalsbericht mit einem Kursziel von 49,10 Euro auf "Overweight" belassen. Einmal mehr hätten die Bad Homburger...
► Artikel lesen
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|ADVANCED MICRO DEVICES INC
|207,15
|-5,06 %
|AMGEN INC
|266,20
|+2,86 %
|FRESENIUS SE & CO KGAA
|48,020
|-1,03 %