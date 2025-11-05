München (ots) -Im Rahmen einer Delegationsreise nach Kroatien haben der CSU-Fraktionsvorsitzende Klaus Holetschek, Thomas Lemke, Vorstandsvorsitzender der Sana Kliniken AG, Robert Brannekämper, wissenschaftspolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, und Martin Mittag, Mitglied der CSU-Landtagsfraktion, zentrale Fragestellungen des Gesundheitswesens und der medizinischen Ausbildung diskutiert. Die engen und traditionsreichen Beziehungen zwischen Bayern und Kroatien, geprägt durch eine große kroatische Community in Bayern, millionenfache touristische Begegnungen und langjährige politische Zusammenarbeit, bilden das stabile Fundament für neue gemeinsame Projekte im Bereich Medizin und Pflege. Die CSU-Landtagsfraktion setzt sich umfassend für internationale Zusammenarbeit sowie eine nachhaltige Verbesserung der medizinischen und pflegerischen Versorgung ein.Klaus Holetschek, CSU-Fraktionsvorsitzender im Bayerischen Landtag, erklärt:"Wichtiger denn je ist der internationale Austausch, denn die Herausforderungen im Gesundheitswesen und in der Pflege sind überall in Europa ähnlich. Deshalb ist die Kooperation zwischen der Universität Split und den Sana Kliniken in Coburg und Lichtenfels für beide Seiten von großer Bedeutung und eine echte Win-Win-Situation. Mit diesem Austauschprogramm entstehen moderne Studienbedingungen, von denen bis zu 30 Stipendiatinnen und Stipendiaten jährlich profitieren können. Nach ihrem Abschluss entscheiden sich viele, insbesondere im ländlichen Raum Bayerns tätig zu werden. Das stärkt unsere medizinische Versorgung, sichert qualifiziertes Personal und bringt wertvolle internationale Perspektiven nach Bayern. Besonders wichtig ist mir: Solche Partnerschaften schaffen echtes gegenseitiges Verständnis und Vertrauen auf persönlicher Ebene. Wer gemeinsam lernt, arbeitet und Herausforderungen meistert, baut Brücken für eine starke, innovative Zukunft unseres Gesundheitswesens - zum Wohle der Patientinnen und Patienten in Bayern und darüber hinaus."Robert Brannekämper, wissenschaftspolitischer Sprecher der CSU-Landtagsfraktion, stellt fest:"Internationale Bildungspartnerschaften und medizinische Ausbildungsprojekte - wie das gemeinsame Programm mit Split - sind kein Luxus, sondern Zukunftsstrategie. Sie entscheiden auch mit darüber, ob Bayern auch morgen genug junge Ärztinnen und Ärzte hat - vor allem dort, wo die Wege weit und die Hausarztpraxen nicht so dicht gesät sind."Martin Mittag, Mitglied im Arbeitskreis Gesundheit und Pflege der CSU-Landtagfraktion:"Praxisnahe Ausbildungswege und zukunftssichere Versorgungsstrukturen im Gesundheitsbereich sind zentrale Schwerpunkte unserer Fraktionsarbeit. Gerade für die Regionen sind solche Kooperationen von großem Vorteil."Thomas Lemke, Vorstandsvorsitzender der Sana Kliniken AG, ergänzt:"Unsere Kooperation mit der Universität Split ist ein wichtiger Schritt, um innovative Ausbildungsstrukturen im Gesundheitsbereich zu schaffen und gemeinsam dem Fachkräftemangel zu begegnen."Pressekontakt:Sebastian KraftPressesprecherE-Mail: sebastian.kraft@csu-landtag.deMichaela LochnerStv. PressesprecherinE-Mail: michaela.lochner@csu-landtag.deTobias KlahrStv. PressesprecherE-Mail: tobias.klahr@csu-landtag.deOriginal-Content von: CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/53955/6152019