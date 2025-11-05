Essen (ots) -Die MHH Erlebniswelten laden vom 6. bis 9. November 2025 zu einer neuen Ausgabe voller Ideen, Inspiration und Überraschungen in die Messe Essen ein. Nordrhein-Westfalens großes Verbraucherevent feiert in diesem Jahr sein 55. Jubiläum und präsentiert sich mit frischen Themen, neuen Partnern und einem vielseitigen Programm - und das zum ersten Mal gratis. Nur ein Besuch der erstmal stattfindenden Fantasiewelt "Annotopia" in Halle 5 kostet zehn Euro Eintritt.Wenn die Tage kürzer werden und die Vorfreude auf Weihnachten wächst, verwandelt sich Halle 8 der MHH Erlebniswelten in eine stimmungsvolle Winterwelt. Unter dem Motto "Xmas coming Home" erwartet die Besucher eine gemütliche Atmosphäre mit Lichterglanz, festlicher Dekoration und vielen Anregungen rund um die schönste Zeit des Jahres. Hier lässt es sich wunderbar bummeln, stöbern und entdecken - von handgefertigten Geschenken über Dekoideen bis hin zu kulinarischen Kleinigkeiten für die Feiertage.Auch das Thema Nachhaltigkeit ist wieder fest im Programm verankert. In der ReCreate-Arena der ZiC'nZaC-Nähakademie in der Kreativwelt in Halle 8 dreht sich alles ums textile Upcycling. Hier können Gäste selbst aktiv werden, Stoffe kombinieren und eigene kleine Andenken an die MHH Erlebniswelten gestalten. Die tägliche Modenschau unter dem Titel "Haute Couture vom Wertstoffhof" zeigt, wie kreativ Mode aus gebrauchten Materialien aussehen kann - inspirierend, humorvoll und mit einem klaren Nachhaltigkeitsgedanken.Inspiration für die eigenen vier Wände in der StilweltWer auf der Suche nach individuellen Ideen für das eigene Zuhause ist, wird in der Stilwelt in Halle 7 fündig. Dort gastiert erstmals der "Design Gipfel", der für sein vielfältiges Angebot an handgemachten Unikaten und Designprodukten bekannt ist. Junge Kreative und kleine Manufakturen präsentieren ihre neuesten Kollektionen - von Mode und Schmuck über Papeterie bis hin zu Wohnaccessoires. Damit entsteht ein Marktplatz für alle, die Wert auf Originalität, Nachhaltigkeit und liebevolle Gestaltung legen. Ergänzt wird die Stilwelt durch einen weiteren Partner - das Lifestyle-Event "LebensArt", das edles Wohndesign und geschmackvolle Dekorationen zusammenbringt.Internationales Flair bringt in diesem Jahr der Gemeinschaftsstand Tunesien in der Genusswelt in Halle 6 auf die MHH Erlebniswelten. Hier präsentieren Aussteller die Vielfalt des Landes mit handgefertigten Holzarbeiten und traditionellen Lebensmitteln und zeigen, wie eng Handwerk, Genuss und Kultur miteinander verbunden sind. Ob aromatische Gewürze, feine Öle oder süße Spezialitäten - die Messegäste können ein Stück Tunesien erleben und mit nach Hause nehmen.Fantasiewelt: Annotopia feiert Indoor-Premiere in Halle 5Ein völlig neues Erlebnis bietet die Fantasiewelt in Halle 5. Dort feiert das erfolgreiche Fantasy-Festival "Annotopia" seine Indoor-Premiere in Essen. Besucher begegnen hier Elfen, Rittern, Steampunks und vielen weiteren fantastischen Figuren, die sonst nur aus Büchern oder Filmen bekannt sind. Die Messehalle verwandelt sich in eine lebendige Kulisse voller Geschichten, Musik und Kostüme - ein Treffpunkt für Fantasy-Fans jeden Alters. Nach zahlreichen Open-Air-Veranstaltungen in Deutschland präsentiert sich Annotopia in Essen erstmals wetterunabhängig - intensiver, kompakter und näher am Publikum. Der Eintritt erfolgt über ein separates Ticket, das zehn Euro pro Person und 24 Euro für Familien kostet.Bewegung, Gesundheit und Gemeinschaft stehen im Mittelpunkt der Aktivwelt in Halle 5. Hier präsentiert sich der Essener Sportbund (ESPO) gemeinsam mit zahlreichen Vereinen und Partnern aus der Region. Besucher können Sportarten ausprobieren, sich über Fitness- und Reha-Angebote informieren und an Mitmachaktionen teilnehmen.Ein zusätzliches Extra für alle Messegäste ist der Erlebnispass, der kostenlos an allen Eingängen erhältlich ist. Er führt durch die verschiedenen Themenwelten und bietet kleine Überraschungen und Mitmachaktionen - zum Beispiel einen Probier-Schluck Zillertal-Bier oder besondere Rabatte und Aktionen. So wird der Messebesuch zu einer kleinen Entdeckungsreise mit Spaßgarantie für Groß und Klein.Weitere Informationen unter www.mhh-essen.dePressekontakt:presse@messe-essen.deOriginal-Content von: Messe Essen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50637/6152017