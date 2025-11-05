Toyota Motor Corporation - TM: Autobauer mit Pullback im Aufwärtstrend!

Long-Setup bei der Toyota-Aktie !

Starke Nachfrage nach Hybridmodellen, gezielte Preiserhöhungen und der schwachen Yen machen Exporte profitabler!

Toyota Motor Corporation - ISIN JP3633400001

Rückblick: Die als ADR an der New Yorks Stock Exchange gehandelte Toyota-Aktie zeigt sich in einem intakten Aufwärtstrend. Aus dem Rücksetzer zur 20-Tagelinie könnte sich eine gute Startposition für einen Long Trade ergeben.

Toyota-Aktie: Chart vom 04.11.2025, Kürzel: TM Kurs: 203.89 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Toyota ist gemessen am Output die weltweite Nummer 1 unter den Automobilherstellern vor Volkswagen und arbeitet wesentlich effizienter als die Wolfsburger. Die Rahmenbedingungen sprechen dafür, dass dies so bleibt. Der intakte Aufwärtstrend spricht für die Bullen, auch wenn wir für heute nicht unbedingt von einem positives Momentum ausgehen.

Mögliches bärisches Szenario

Vorbörslich steht die Toyota-Aktie deutlich unter der grünen Linie knapp über 200 USD. Insofern erwarten wir vorerst weiterhin eher rückläufige Kurse und setzen das Wertpapier auf unsere Watchlist.

Meinung

Toyota trotzt den wirtschaftlichen Stürmen und hebt seine Verkaufs- und Gewinnprognose an - und das, obwohl neue US-Zölle sowie steigende Materialkosten am Gewinn nagen. Der japanische Autoriese erwartet nun, im laufenden Geschäftsjahr rund 11.3 Millionen Fahrzeuge zu verkaufen - ein Plus von etwa 2.6 Prozent. Besonders die starke Nachfrage nach Hybridmodellen, Preiserhöhungen und der schwache Yen, der die Exporte günstiger macht, treiben das Geschäft an. Trotz dieser positiven Entwicklung hat Toyota auch Grund zur Sorge. Die neuen US-Importzölle und teureren Rohstoffe dürften das operative Ergebnis um rund 1.4 Billionen JPY also knapp 9.5 Milliarden USD, schmälern. Das zeigt: Auch wenn der Umsatz steigt, bleibt die Marge unter Druck. Unterm Strich zeigt sich Toyota widerstandsfähig und selbstbewusst, doch der Aufschwung steht auf wackligem Fundament. Die Japaner müssen künftig geschickt zwischen Währungsgewinnen, Kostenkontrolle und geopolitischen Risiken manövrieren - sonst kann der momentane Rückenwind schnell zum Gegenwind werden. Charttechnisch sieht es weiterhin bullisch aus, auch wenn größere Rückschläge am US-Markt auch auf die Toyota-Aktie durchschlagen dürften.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 265.74 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 63.78 Millionen USD

Meine Meinung zu Toyota Motors ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.wsj.com/business/autos/toyota-raises-sales-earnings-guidance-despite-u-s-tariff-impact-f080f3b2

Veröffentlichungsdatum: 05.11.2025

Autor: Thomas Canali

