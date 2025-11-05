Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize steigert im dritten Quartal Gewinn und Marge deutlich, bestätigt seine Jahresprognose und kündigt ein Aktienrückkaufprogramm über eine Milliarde Euro ab 2026 an.Der niederländische Supermarktbetreiber Ahold Delhaize hat im dritten Quartal dank gut laufender Geschäfte in Europa deutlich mehr verdient. In den USA, dem größten Markt des Konzerns, lief das Geschäft allerdings weiter verhalten. Das Management bestätigte seine Jahresprognose. Außerdem wurde ein Aktienrückkaufprogramm im Volumen von einer Milliarde Euro angekündigt, das 2026 starten soll. Wie das im Eurostoxx 50 notierte Unternehmen am Mittwoch mitteilte, stieg der …

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.