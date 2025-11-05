© Foto: Shuji Kajiyama - AP

Die SoftBank-Aktie fällt und verstärkt die Sorge, dass die boomende KI-Euphorie an den asiatischen Börsen in eine gefährliche Blase umschlagen könnte.Ein massiver Kursrutsch bei SoftBank hat die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten am Mittwoch deutlich eingetrübt. Die Aktien des japanischen Technologieinvestors brachen um mehr als 14 Prozent ein, nachdem bereits am Vortag ein Minus von über 7 Prozent verbucht worden war. Damit summiert sich der Marktwertverlust auf rund 50 Milliarden US-Dollar innerhalb von zwei Tagen - ein Rückschlag, der die Euphorie um künstliche Intelligenz (KI) an den Börsen abrupt bremst. Der Rückgang folgt einem breiten Ausverkauf asiatischer KI-Titel, ausgelöst …