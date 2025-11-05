Die Papiere von BYD stehen seit mehreren Monaten unter Druck. Das zwischenzeitliche Plus von 80 Prozent seit Jahresbeginn ist auf gerade einmal acht Prozent geschrumpft. Für den Turnaround könnten allerdings die jüngsten News sorgen. Der EV-Hersteller hat großes mit seiner Luxusmarke Yangwang vor.Der chinesische Elektroautobauer BYD plant den weltweiten Start seiner Luxusmarke Yangwang. Wie Vizepräsidentin Stella Li bei einer Veranstaltung in Zhengzhou ankündigte, will BYD die Luxuswägen weltweit ...

