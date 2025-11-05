PTA-DD: AGORA Immobilien GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Anzeige
Mittwoch, 05.11.2025
Dow Jones News
05.11.2025 12:33 Uhr
AGORA Immobilien GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Wien (pta000/05.11.2025/12:00 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Friedrich Lind 
   2                Grund der Meldung                        
a)      Position/Status                           Geschäftsführer 
b)      Erstmeldung                               
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 AGORA Immobilien GmbH 
b)      LEI                                 967600FNSXK0C128TI83 
   4           Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften                   
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Anleihe 
        Kennung                               AT0000A1X1G1 
b)      Art des Geschäfts                          Kauf 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        957.810,15                              900.000 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        957.810,15                              900.000 
e)      Datum des Geschäfts                         04.11.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      AGORA Immobilien GmbH 
           Praterstraße 38/1/5.3 
           1020 Wien 
           Österreich 
Ansprechpartner:   Friedrich Lind 
Tel.:         +43 1 22701-401 
E-Mail:        lind@agora-immobilien.at 
Website:       www.agora-immobilien.at 
ISIN(s):       AT0000A1X1G1 (Anleihe) 
Börse(n):       Wiener Börse (Vienna MTF)

[ source: https://www.pressetext.com/news/1762340400353 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

November 05, 2025 06:00 ET (11:00 GMT)

© 2025 Dow Jones News
