PTA-DD: AGORA Immobilien GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

AGORA Immobilien GmbH: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Wien (pta000/05.11.2025/12:00 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Friedrich Lind 2 Grund der Meldung a) Position/Status Geschäftsführer b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name AGORA Immobilien GmbH b) LEI 967600FNSXK0C128TI83 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Anleihe Kennung AT0000A1X1G1 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 957.810,15 900.000 d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 957.810,15 900.000 e) Datum des Geschäfts 04.11.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
Aussender: AGORA Immobilien GmbH Praterstraße 38/1/5.3 1020 Wien Österreich Ansprechpartner: Friedrich Lind Tel.: +43 1 22701-401 E-Mail: lind@agora-immobilien.at Website: www.agora-immobilien.at ISIN(s): AT0000A1X1G1 (Anleihe) Börse(n): Wiener Börse (Vienna MTF)
